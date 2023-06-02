ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Пярнускую школьницу ударили камнем по голове. Мать: издевательства приводят к ужасным последствиям

Эвелин делится в социальных сетях шокирующими фотографиями, когда ее ребенок-третьеклассник пришел домой с окровавленной головой. «Утром ребенок собрался ехать в школу. Стоял на остановке, вокруг были и другие дети. Над одним из детей издевались, в результате ребенок бросил камень, и камень случайно попал моему ребенку в голову. Результат - маленькая дырочка в голове и сильный испуг. Конечно, ребенок, который бросил камень, пришел извиниться и, конечно, он сам сильно испугался»,- поделилась Эвелин в Facebook. «К счастью, ничего критичного не произошло, но никогда не знаешь, чем все может закончиться».

«Этим постом я хотел бы напомнить родителям, чтобы они как можно больше говорили со своими детьми о буллинге, а также о забивании камнями и любом другом насилии».

Эвелин рассказала Elu24, что это произошло на автобусной остановке со стороны молодежного центра «Сауга». «В какой-то момент две девочки начали задирать мальчика. Поэтому мальчик взял камень и бросил его, но, к сожалению, он попал в моего ребенка», - рассказала Эвелин в интервью Elu24.

«Мальчик сам испугался и побежал за машиной отца. Отец вел себя очень хорошо. Отец пошел в школу и рассказал классному руководителю о случившемся. Я позвонила, и мы все хорошо обсудили. Бросок камня был случайностью. Это не было преднамеренным, не было никаких плохих намерений. Мальчик извинился перед моим ребенком», - сказала Эвелин. «Этот несчастный случай произошел из-за издевательств. Эти дети, которые издеваются, также являются проблемными в школе. Они также издевались и над моим ребенком».

«Нужно много говорить с детьми о страшных последствиях любой травли».

Задирами были две сестры. Одна из девочек учится в третьем классе, а другая - младше. Эвелин считает, что издевательства и насилие стали слишком популярны среди детей. «Это действительно очень страшно. Поговорите со своими детьми», - призывает она родителей.

Дырка в голове десятилетней девочки от брошенного камня. Фото: Erakogu