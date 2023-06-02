Пять имен мужчин – энергетических вампиров: выжмут, как лимон

Александр – готов идти по головам

Мужественность и агрессивность носителей этого имени нередко оборачивается бытовой склочностью, которая невероятно утомляет. Александр устраивает бурные скандалы, если не получает того, чего хочет. Не говоря уже о том, что для него есть только одно мнение, которое стоит уважать – его собственное.

Добиться от него уступок или доказать его неправоту просто невозможно. При этом, это имя самых решительных и целеустремленных мужчин, которые способны пойти по головам, чтобы добиться желаемого.

Алексей – ноет и дуется по любому поводу

Невероятное упрямство делает их самыми безжалостными энергетическими вампирами. Им кажется, что они безобидно и правильно стоят на своем, но на самом деле они готовы измучить собеседника по поводу сущей мелочи.

Они не способны на уступки, зато любят бесконечно дуться, ныть и добиваться своего, просто не принимая во внимание чужое мнение. Эта упрямая бычья натура помогает им двигаться по жизни вперед, оставляя тех, кто встал у них на пути, выжатыми, как лимон.

Григорий – лишает других энергии

Нерешительность носителей этого имени и их склонность перекладывать ответственность на других лишает энергии быстрее, чем интенсивные тренировки. Во всей красе их вампиризм проявляется, когда дело доходит до принятия решений.