23 фуры, 100 человек, 12 часов на монтаж: смотри, что происходит в Cirque du Soleil за кулисами

«Очень смешные моменты с клоунами. Здесь так много интересного. Шоу включает в себя танцы, хореографию и все, что только можно пожелать и предложить, будет интересно всем членам семьи! Актеры взаимодействуют со зрителем. Музыка живая, и, конечно, акробатика тоже живая. Поэтому актеры подстраиваемся под зрителей и их эмоции, могут задержаться на подольше, если в какой-то момент зал начинает активно аплодировать», – заверила Дженна