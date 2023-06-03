23 фуры, 100 человек, 12 часов на монтаж: смотри, что происходит в Cirque du Soleil за кулисами

Cобытие, которое не оставит равнодушными никого – ни детей, ни взрослых. Одно из самых известных цирковых шоу планеты прибыло в Эстонию на гастроли длительностью в 4 дня. Что происходит за кулисами всемирно известной цирковой труппы – смотри в репортаже Limon.ee!
Под шквал аваций и под восхищенно-горящие глаза зрителей очень символично, в День защиты детей, прогремела премьера циркового представления Cirque du Soleil –OVO, что в переводе с португальского означает «яйцо». Шоу будут идти еще 3 дня – последние представления будут отыграны в воскресенье.
Cirque du Soleil обещает подарить своим зрителям их самое незабываемое шоу в их жизни. Благодаря профессионализму и колоссальному опыту актеры погружают зрителей в мир фантазии, где границы реальности смешиваются с магией и акробатикой.
«Вы смело можете ожидать красивого шоу от Cirque du Soleil, что означает высокий уровень акробатики, шикарные костюмы, ручной работы сшитые на заказ, как вы можете видеть позади меня. Мы используем много большого реквизита, также используем живую музыку, группу из 7 музыкантов. У нас есть видеопроекция, сцена превращается в настоящий киноэкран», – рассказывает Дженна Маллет
Впечатляющие номера, яркие костюмы, потрясающие трюки и динамичная музыка создают неповторимую атмосферу, в которой каждый будет чувствовать себя частью циркового представления.
«Очень смешные моменты с клоунами. Здесь так много интересного. Шоу включает в себя танцы, хореографию и все, что только можно пожелать и предложить, будет интересно всем членам семьи! Актеры взаимодействуют со зрителем. Музыка живая, и, конечно, акробатика тоже живая. Поэтому актеры подстраиваемся под зрителей и их эмоции, могут задержаться на подольше, если в какой-то момент зал начинает активно аплодировать», – заверила Дженна
Швейные комнаты, прачечные, массажный зал, кейтеринг, спортзал с кардио и силовыми тренажерами, костюмерные и гримерная, кажется, что перед нами огромная, хорошо слаженная машина, где каждый винтик знает свое дело. Джанни продемонстрировала нам огромные комоды со всевозможными приспособлениями для макияжа: каждый актер сам наносит себе грим перед шоу, однако перед этим целая команда визажистов тщательно разрабатывает образ и проводит множество мастер-классов и обучений с каждым актером отдельно.
«Много часов они занимаются макияжем, как в школе,– демонстрируя палетку со всемозможными цветами и оттенками радуги, объясняет Джанни. – Какой-то макияж может состоять всего из пяти «ингредиентов», и занимать совсем мало времени, а какой-то требует более детального прорисовывания.
У каждого актера есть заламинированная фотография на которой изображен стандарт грима: то как актер должен выглядеть на сцене. Некая шпаргалка, к которой всегда можно обратиться, если забылась деталь.
Находясь за сценой и наблюдая за процессом подготовки к шоу, поражаешься масштабу мысли и действия: сложно поверить, что все офисы, тренировочные залы, сцену, музыку и другие необходимые для работы помещения монтируют всего за 12 часов.
«Мы приезжаем на 23 грузовиках, у нас много техники, поэтому в помощь нам мы нанимаем еще и местных работников, чтобы они помогли подготовить сцену. Весь монтаж занимает 12 часов».
Смотри интервью Limon.ee с Дженной Маллет, старшим специалистом по коммуникациям тура.