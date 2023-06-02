Июнь не грозит нам никакими ретро движениями быстрых планет, а это значит, что дела будут идти только вперед, без торможений и задержек.
Спонтанность в любви и продуманность в бизнесе: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ожидает каждый знак Зодиака в июне
Фаворитами месяца станут знаки Огня: Овны, Львы и Стрельцы. Удача будет сопутствовать вам в активных мероприятиях, которые предполагают наличие определенного оптимизма, такого свойственного вашему темпераменту. Это отличное время, чтобы проявить щедрость по отношению к окружающим. Ваше благородство не останется незамеченным.
Июнь – это месяц, когда романы надо крутить быстро, а принимать решения лучше медленно. Будьте спонтанными в любви и очень продуманными в деловой жизни. Покровитель торговцев и путешественников, Меркурий будет двигаться по знаку Тельца и настраивать на том, чтобы договоренности были выполнены в срок и исключительно в рамках договоренностей. Если не придерживаться вышесказанного, не исключены взыскания в виде штрафов или потери доверия.
Самая удачная часть месяца с 15 по 30 июня. Прекрасно пройдут путешествия, поездки и любой летний отдых.
Овен
Овны почувствуют себя настолько востребованными и тут, и там, что к концу месяца вам это даже надоест. Месяц подарит новые знакомства и выдаст шанс завести полезные связи. Не исключены короткие поездки делового или личного толка. Будьте смелее, любая ваша инициатива может вызвать настоящий восторг у окружающих. С 17 по 24 июня не поддавайтесь искушениям, о которых потом можно пожалеть.
Удачные дни: 12, 19-22, 25-30
Конфликтные дни: 7
Телец
Тельцы будут сосредоточены на вопросах финансов. Не исключено, что с 7 июня вы отметите увеличение своих денежных аппетитов. Хотеться будет всего и сразу, особенно тем, у кого есть возможность себя побаловать. Это прекрасный месяц, чтобы проявить щедрость к себе и к другим, а некоторые из вас могут получить ценный подарок.
Удачные дни: 1-4, 15-19,27
Конфликтные дни: 8-12,28-30
Близнецы
Дорогие Близнецы, наконец настало время, чтобы все отметили ваши лучшие качества. Месяц подходит для публичных выступлений, улучшения собственного имиджа, долгожданных покупок и принятия серьезных решений. Приготовьтесь быть в центре внимания и не рассчитывайте, что ваши промахи останутся незамеченными. В июне важно все, поэтому стоит «держать лицо» каждый день.
Удачные дни: 7-24, 28-30
Конфликтные дни: 1-6, 25-27
Рак
До 20-х чисел месяца вы можете обнаружить в себе интровертную часть характера. Желание уединения и неторопливое осмысление прошедшего года – абсолютно нормальны для этого периода. Старайтесь оградить себя от необязательных контактов и суетливых дел. В идеале заняться ментальным и физическим здоровьем. Прекрасно пройдут процедуры очищения организма и начало диет. Не исключено, что вы станете свидетелями чужих тайн. После 20-го июня жизнь забурлит, даря новые возможности и приподнятое настроение.
Удачные дни: 2,6, 10-13,17, 19,20, 22-25, 28, 29
Конфликтные дни:3-5, 7-9, 14, 18, 26,30
Лев
Львы получат все возможные приглашения на летние вечеринки. Время, проведенное в кругу друзей – бесценно в этом месяце. Не упустите возможности завести новые дружеские связи и решить деловые вопросы в неформальной обстановке. У некоторых из вас сбудется заветное желание. С 15 по 20 – дни больших искушений и интриг.
Удачные дни: 8, 22-30
Конфликтные дни: 15-20
Дева
Девы будут принимать как минимум одно серьезное решение. Июнь про крупные ставки и важные разговоры. Пока остальные знаки наслаждаются первым месяцем лета, вам не стоит отвлекаться от рабочего контекста и совершить как можно больше, используя все шансы повысить свой статус в глазах окружающих.
Удачные дни: 7-24, 28-30
Конфликтные дни: 1-6, 25-27
Весы
Весам срочно понадобиться заграница. Если уехать нет возможности, стоит подумать над возможностью получения новых впечатлений в рамках родного города. Это прекрасный период для начала обучения, особенно если речь идет об иностранных языках. Удача придет издалека, впрочем, как и добрые вести.
Удачные дни: 1-4, 15-19,27
Конфликтные дни: 8-12,28-30
Скорпион
Сложный месяц для Скорпионов. Поскольку вас так или иначе будут втягивать в интриги, старайтесь включить в себе наблюдателя чужих пороков. Держите под контролем здоровье и держитесь подальше от любовных треугольников. Риск будет манить и обещать массу впечатлений, но в июне он не благородный, а скорее грозит сплетнями.
Удачные дни: 9-11, 25,30
Конфликтные дни: 1-7, 20
Стрелец
Стрельцам будет везти на любовном фронте и в заключении деловых отношений. Это прекрасный месяц для того, чтобы достигнуть договоренностей как в личной, так и в деловой сфере. Хорошо начинать юридические процессы, а если они уже идут, то можно получить хорошие новости. Не вступайте в конфликты с Гос. Структурами и не злите тех, кто сильнее вас.
Удачные дни: 1-7, 15-30
Конфликтные дни: 8-13
Козерог
Козероги, как обычно, будут усиленно что-то создавать. Причем, это, скорее, не новые проекты, а старательное и методичное доведение до совершенства, начатое давно. До 20-х чисел июня вы будете по уши в рутине, а после насладитесь романическими подарками первого месяца лета. Если вы ходите взять в семью животное, то стоит сделать это в июне.
Удачные дни: 1-11, 18-30
Конфликтные дни: 14-16
Водолей
Водолеям срочно понадобиться новое увлечение. Влюбиться может получиться всерьез и надолго, поэтому не упустите шанс на внезапное счастье. Июнь настроит на спортивный лад, поэтому лучше вести себя активнее. Некоторых из вас ждет прибавление в семействе или просто хорошие новости. В любом случае, вы можете рассчитывать на море удовольствия в первый месяц лета. 21-28 – травмоопасные дни.
Удачные дни: 6,10
Конфликтные дни: 1,2,8, 21-28
Рыбы
Рыбкам захочется побыть в кругу семьи или заняться домашними делами. И то и другое – отличное решение, чтобы насладиться первым месяцем лета. Приглашайте гостей, накрывайте столы, устраивайте праздники. После 20-х чисел месяца наступит пора любви и романтики, а также крупных семейных торжеств. Удачно пройдут сделки, связанные с недвижимостью.
Удачные дни: 1-10, 20-24, 26-30
Конфликтные дни: 15-19, 25