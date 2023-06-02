Спонтанность в любви и продуманность в бизнесе: эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, что ожидает каждый знак Зодиака в июне

Фаворитами месяца станут знаки Огня: Овны, Львы и Стрельцы. Удача будет сопутствовать вам в активных мероприятиях, которые предполагают наличие определенного оптимизма, такого свойственного вашему темпераменту. Это отличное время, чтобы проявить щедрость по отношению к окружающим. Ваше благородство не останется незамеченным.

Июнь – это месяц, когда романы надо крутить быстро, а принимать решения лучше медленно. Будьте спонтанными в любви и очень продуманными в деловой жизни. Покровитель торговцев и путешественников, Меркурий будет двигаться по знаку Тельца и настраивать на том, чтобы договоренности были выполнены в срок и исключительно в рамках договоренностей. Если не придерживаться вышесказанного, не исключены взыскания в виде штрафов или потери доверия.

Самая удачная часть месяца с 15 по 30 июня. Прекрасно пройдут путешествия, поездки и любой летний отдых.

Овен

Овны почувствуют себя настолько востребованными и тут, и там, что к концу месяца вам это даже надоест. Месяц подарит новые знакомства и выдаст шанс завести полезные связи. Не исключены короткие поездки делового или личного толка. Будьте смелее, любая ваша инициатива может вызвать настоящий восторг у окружающих. С 17 по 24 июня не поддавайтесь искушениям, о которых потом можно пожалеть.

Удачные дни: 12, 19-22, 25-30

Конфликтные дни: 7

Телец