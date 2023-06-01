Фанаты, ликуйте! Саманта появится в продолжении «Секса в большом городе»

Саманта вернулась! Эта новость наверняка шокирует фанатов известного сериала. Все были убеждены, вражда с Сарой Джессикой Паркер никуда не делась, поэтому Кэтролл никогда не покажется на съемочной площадке «И просто так». Однако появление Ким во втором сезоне сиквела подтвердила пресс-секретарь компании HBO.

Ее участие в проекте было полностью засекречено, имя звезды не указывалось даже в пропусках, а к работе к ней допускалась лишь малая часть команды. «Сотрудники шоу определенно шокированы, очень заинтригованы и взволнованы», - передал источник.

Сцену с Самантой снимали в машине на парковке, действие происходило в марте. К месту назначения блондинка добиралась в авто с затемненными окнами. Похоже, появление артистки будет коротким, и остается надеяться на то, что она решит продолжить сниматься в сериале.

Напомним, создатели сериала объяснили отсутствие Саманты в 1 сезоне «И просто так» переездом в Лондон по работе. Она резко оборвала общение с подругами. Решение сценаристов разозлило поклонников, но некоторые критики посчитали, что так команда шоу бережно исключила ее из повествования.