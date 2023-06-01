Фанаты, ликуйте! Саманта появится в продолжении «Секса в большом городе»

Ким Кэтролл всячески критиковала продолжение «Секса в большом городе», из-за чего практически никто не надеялся на ее появление во втором сезоне сиквела. Однако актриса сделала сюрприз для преданных фанатов, пишет Стархит.
Саманта вернулась! Эта новость наверняка шокирует фанатов известного сериала. Все были убеждены, вражда с Сарой Джессикой Паркер никуда не делась, поэтому Кэтролл никогда не покажется на съемочной площадке «И просто так». Однако появление Ким во втором сезоне сиквела подтвердила пресс-секретарь компании HBO.
Ее участие в проекте было полностью засекречено, имя звезды не указывалось даже в пропусках, а к работе к ней допускалась лишь малая часть команды. «Сотрудники шоу определенно шокированы, очень заинтригованы и взволнованы», - передал источник.
Сцену с Самантой снимали в машине на парковке, действие происходило в марте. К месту назначения блондинка добиралась в авто с затемненными окнами. Похоже, появление артистки будет коротким, и остается надеяться на то, что она решит продолжить сниматься в сериале.
Напомним, создатели сериала объяснили отсутствие Саманты в 1 сезоне «И просто так» переездом в Лондон по работе. Она резко оборвала общение с подругами. Решение сценаристов разозлило поклонников, но некоторые критики посчитали, что так команда шоу бережно исключила ее из повествования.
К слову, о конфликтах Кэтролл и Сары Джессики Паркер говорят до сих пор. Многих шокировало, как ответила Ким на соболезнования Сары после смерти ее брата. «Мне не нужна твоя любовь или поддержка в это трагическое время, Сара!» — резко сказала она. Паркер не любит обсуждать перипетии и предпочитает отмалчиваться. В каких отношениях звезды сейчас — неизвестно.