Видео ⟩ Как Галкин проводит время с сыном: «Вот такие у нас открытия»

Российский шоумен и комик Максим Галкин показал в соцсетях, как проводит время с сыном Гарри, пишет RUS TVNET.
«Интересные места мы открываем во время наших велосипедных прогулок», - сказал на видео Максим Галкин.
Он вместе с сыном оказался в пункте наблюдения за птицами. Что поспешил показать своим подписчикам.
«Смотрим за птицами в парке», - заметил Гарри.
«Вот такие у нас открытия», - подытожил шоумен. Стоит сказать, что это не первый раз, когда Максим Галкин показывает подписчикам велосипедные прогулки с сыном.
Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр «иноагентов» РФ 16 сентября прошлого года.
После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что «никогда не был никем ангажирован», однако новым статусом гордится, поскольку находится «в компании очень достойных людей» и «будет считать это некой наградой». Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус «иноагента».
Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его «предателем». После того как шоумена внесли в реестр «иноагентов», его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в этот список, но этого так и не было сделано.