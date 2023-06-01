Видео ⟩ Как Галкин проводит время с сыном: «Вот такие у нас открытия»

«Интересные места мы открываем во время наших велосипедных прогулок», - сказал на видео Максим Галкин.

Он вместе с сыном оказался в пункте наблюдения за птицами. Что поспешил показать своим подписчикам.

«Смотрим за птицами в парке», - заметил Гарри.

«Вот такие у нас открытия», - подытожил шоумен. Стоит сказать, что это не первый раз, когда Максим Галкин показывает подписчикам велосипедные прогулки с сыном.

Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр «иноагентов» РФ 16 сентября прошлого года.

После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что «никогда не был никем ангажирован», однако новым статусом гордится, поскольку находится «в компании очень достойных людей» и «будет считать это некой наградой». Сейчас артист подал в суд прошение снять с него данный статус «иноагента».