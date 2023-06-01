Земфира опровергла слухи о получении гражданства Франции

В СМИ распространилась информация о том, что певица Земфира получила французское гражданство. Певица уже больше года живет в Париже, куда перебралась зимой 2022 года.
Новостью о том, что российская певица Земфира получила гражданство Франции, поделился Telegram-канала Shot. В социальной сети Instagram, сама Земфира опровергла эту информацию.
Земфира переехала во Францию порядка полутора лет назад. Компанию ей составила известная телеведущая Рената Литвинова. Вместе они основали в Париже компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».
Несмотря на это Земфира продолжает заниматься бизнесом в России, где у нее зарегистрировало юридическое лицо «Родина», ответственное за звукозапись. Компания зарегистрирована по адресу директора группы «Машина времени», передает TopNews.
Также она продолжает выражать несогласие с тем, что в России ее признали иноагентом. По данному поводу певица обращалась в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с нее статус иноагента. Иск будет рассмотрен 14 июня.