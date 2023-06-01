СМОТРИТЕ ⟩ Весь зал замер, когда 14-летний Ваня из Таллинна взял в руки баян: вот это талант!

Ему всего 14, а у он так здорово играет на баяне! Серьезный, целеустремленный и талантливый Иван Ермаков пошел по стопам отца - Игоря Ермакова, известного в Эстонии баяниста с многолетним стажем. Этот юноша учится в Ласнамяэской музыкальной школе, где его преподавателем стал талантливый педагог - Момир Новакович, классический аккордеонист сербского происхождения, проживающий в Эстонии.

14-летнему Ивану из Таллинна больше всего нравится играть произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и французского композитора Франсуа Куперена, потому что, по его словам, благодаря этим произведениям он может показать свою душу и ее объем. А его учитель Момир Новакович, как говорит Ваня, способен заставить даже ленивого что-то делать.

«В этот раз Ваня один из стран Балтии выиграл в своей возрастной категории до 15 лет, но в каждой возрастной категории был один победитель. Если в общем и целом смотреть на конкурс, то было много хороших ребят из Балтии. Особенно из Литвы, у них очень много талантливых баянистов. И они регулярно участвуют. В этот раз им не удалось победить, но они на верхних позициях списка», - говорит известный музыкальный педагог Момир Новакович.