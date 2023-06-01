СМОТРИТЕ ⟩ Весь зал замер, когда 14-летний Ваня из Таллинна взял в руки баян: вот это талант!

Ученик Ласнамяэской музыкальной школы Иван Ермаков (14) недавно вернулся в Эстонию с достойной наградой. Он принял участие в 46-м Международном конкурсе баянистов в Хорватии, где занял первое место в своей возрастной категории. По случаю Дня защиты детей мы решили рассказать читателям портала Limon.ee об этом очень талантливом подростке.
Ему всего 14, а у он так здорово играет на баяне! Серьезный, целеустремленный и талантливый Иван Ермаков пошел по стопам отца - Игоря Ермакова, известного в Эстонии баяниста с многолетним стажем. Этот юноша учится в Ласнамяэской музыкальной школе, где его преподавателем стал талантливый педагог - Момир Новакович, классический аккордеонист сербского происхождения, проживающий в Эстонии.
14-летнему Ивану из Таллинна больше всего нравится играть произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и французского композитора Франсуа Куперена, потому что, по его словам, благодаря этим произведениям он может показать свою душу и ее объем. А его учитель Момир Новакович, как говорит Ваня, способен заставить даже ленивого что-то делать.
«В этот раз Ваня один из стран Балтии выиграл в своей возрастной категории до 15 лет, но в каждой возрастной категории был один победитель. Если в общем и целом смотреть на конкурс, то было много хороших ребят из Балтии. Особенно из Литвы, у них очень много талантливых баянистов. И они регулярно участвуют. В этот раз им не удалось победить, но они на верхних позициях списка», - говорит известный музыкальный педагог Момир Новакович.
Иван играет на баяне с 7 лет. Он считает, что те дети, которые играют на музыкальных инструментах, с раннего возраста начинают чувствовать музыку и могут поддержать любой разговор на тему искусства.
«Хочу сказать, что в Эстонии очень много талантливых и усидчивых детей, которые умеют играть на баяне, а также достаточно чудесных учителей, которые вносят в это большой вклад, чтобы передать свои лучшие навыки. Хочу сказать эстонским семьям, что играть на баяне - это очень здорово, не бойтесь отдавать своих детей в музыкальную школу», - добавил радостный преподаватель.
У ребенка инструмент лучше, чем у отца!
Отец талантливого мальчика Ивана Игорь Ермаков сказал, что его сын сам начал потихонечку заниматься музыкой в школе, где был свой оркестр, но у них не было педагога по баяну. «Два года назад я привел своего мальчика к талантливому педагогу Момиру Новаковичу, который преподавал в академии в Швейцарии. Он взял его, пришлось спустя два года купить хороший инструмент - итальянский. У него сейчас инструмент лучше, чем у меня», - рассказывает отец.
Верхняя планка стоимости хорошего аккордеона - 30 тысяч евро.
Впервые Иван побывал на конкурсе баянистов и аккордеонистов в Каунасе в прошлом году, где мальчик занял первое место, после чего и был куплен дорогой инструмент.
Иван сыграл на баяне специально для редакции Limon.ee! Смотрите видео!