КРИК ОТЧАЯНИЯ ⟩ Таллиннец решил свести счеты с жизнью, а телефон кризисной горячей линии не ответил

«У человека есть всего один шанс, один звонок, и если его не примут...», - размышляет Мартин из Таллинна, который недавно пытался помочь другу, склонному к самоубийству, но его звонки остались без ответа. Департамент социального страхования: «Количество звонков растет, поэтому может случиться так, что не каждый звонящий дозвонится сразу».
Мартин из Таллинна (имя изменено, известно редакции) в среду получил страшное сообщение от друга, который сказал, что хочет совершить самоубийство в лесу. Мартин решил сразу же позвонить по номеру кризисной горячей линии, указанному на сайте Eluliin. «Никто не ответил. Я думал, что это круглосуточный телефон», - говорит Мартин.
Оказалось, что кризисная линия работает с семи вечера до семи утра. «Это не имеет смысла. Если решили покончить с собой в другое время, вы не можете получить помощь? У человека есть всего один шанс, один звонок, и если его не примут...». Затем Мартин попробовал позвонить по номеру психологической кризисной помощи, где ему ответили, что было бы хорошо, если бы его друг сам позвонил им из леса, но это маловероятно. Затем им снова предложили позвонить на Lifeline.
Затем Мартин позвонил на кризисную линию поддержки жертв насилия, и снова - никакого ответа. Однако на сайте написано: звоните нам в любое время! «Невероятно, что происходит?» - спрашивает Мартин, не понимая, как он может помочь своему другу, если никто не отвечает. Когда Мартин позвонил на горячую линию экстренной помощи 1247, которая с 2020 года также оказывает психологическую помощь населению, там ему ответили, что поставят его звонок на удержание и уточнят, к кому его направить.
«Я слушал музыку, а время шло...» - вздыхает Мартин. Затем Мартина поблагодарили за ожидание и сказали, что переводят его звонок на номер 112. «Я и сам знаю, как набрать 112. Я искал скорой помощи у психолога», - говорит Мартин. Полиция тоже не смогла помочь, потому что Мартин не мог сказать, где его друг точно находится. Тогда Мартин позвонил другу и начал вести с ним переговоры самостоятельно. В конце концов он справился с задачей психолога так хорошо, что друг вернулся из леса домой.
«Когда у тебя появляются мысли о самоубийстве, в Эстонии не так-то просто получить помощь», - с большой грустью говорит Мартин.
«Количество звонков растет, поэтому не каждый сможет сразу дозвониться»
На кризисную горячую линию Департамента социального страхования можно звонить круглосуточно и бесплатно. Горячая линия доступна бесплатно по телефону 116 006 и открыта для всех, кто недавно или совсем недавно стал жертвой преступления, пренебрежения, жестокого обращения или физического, психического или сексуального насилия.
Кроме того, на горячую линию могут обратиться нуждающиеся в помощи информаторы, которым при желании гарантируется анонимность. По номеру 116 006 отвечает опытный консультант по кризисным ситуациям, владеющий эстонским, русским и английским языками. Желающие пообщаться на украинском языке могут сделать это ежедневно с 16 до 20 часов.
«Когда человек звонит на кризисную горячую линию и сообщает, что его друг или любимый человек собирается совершить самоубийство, мы обязаны сообщить об этом в Центр тревоги, потому что жизнь человека находится в опасности. Наши консультанты могут прийти на помощь звонящему и вместе обсудить план действий. Если звонящий - человек, склонный к суициду, мы оценим риск самоубийства, и если ситуация угрожает его жизни, сообщим в Центр тревоги. До прибытия скорой помощи мы будем оказывать человеку психологическую помощь по телефону», - говорит Талль.
Талль отмечает, что важно подчеркнуть, что если вы находитесь в непосредственной близости от человека, склонного к суициду, самое главное - оставаться с ним и не оставлять его одного. Если у человека есть план и средства, существует высокий риск покончить с собой, вам следует оставаться с ним и сообщить об этом его семье или врачу, при необходимости позвонив в службу 112.
«Полезно знать, что в большинстве случаев очень сильное и немедленное желание покончить с собой проходит через некоторое время. Однако, к сожалению, оно может вернуться, если причины суицидальных мыслей остаются неизменными, поэтому важно обратиться за помощью».
Однако Талль признает, что количество звонков на горячую линию имеет тенденцию к росту, поэтому действительно может случиться так, что не каждый позвонивший сразу соединяется и вынужден ждать своей очереди. «В случае обрыва связи наши консультанты перезванивают людям, но очевидно, что в этой критической по времени ситуации единственным правильным действием было то, что звонок человека решили перевести в центр спасения. Мы очень благодарны, что он так поступил».
«Как мы уже говорили ранее, когда в непосредственной близости находится человек, склонный к суициду, самое главное - оставаться с ним на связи, не оставлять его одного. Если у человека есть план и средства, существует высокий риск покончить с собой, вам следует остаться с ним и сообщить ближайшим родственникам или врачу, при необходимости позвонив по телефону 112», - сказал Талль.