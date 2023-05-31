КРИК ОТЧАЯНИЯ ⟩ Таллиннец решил свести счеты с жизнью, а телефон кризисной горячей линии не ответил

Мартин из Таллинна (имя изменено, известно редакции) в среду получил страшное сообщение от друга, который сказал, что хочет совершить самоубийство в лесу. Мартин решил сразу же позвонить по номеру кризисной горячей линии, указанному на сайте Eluliin. «Никто не ответил. Я думал, что это круглосуточный телефон», - говорит Мартин.

Оказалось, что кризисная линия работает с семи вечера до семи утра. «Это не имеет смысла. Если решили покончить с собой в другое время, вы не можете получить помощь? У человека есть всего один шанс, один звонок, и если его не примут...». Затем Мартин попробовал позвонить по номеру психологической кризисной помощи, где ему ответили, что было бы хорошо, если бы его друг сам позвонил им из леса, но это маловероятно. Затем им снова предложили позвонить на Lifeline.

Затем Мартин позвонил на кризисную линию поддержки жертв насилия, и снова - никакого ответа. Однако на сайте написано: звоните нам в любое время! «Невероятно, что происходит?» - спрашивает Мартин, не понимая, как он может помочь своему другу, если никто не отвечает. Когда Мартин позвонил на горячую линию экстренной помощи 1247, которая с 2020 года также оказывает психологическую помощь населению, там ему ответили, что поставят его звонок на удержание и уточнят, к кому его направить.