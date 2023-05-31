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Чтобы внуки не пугались – Лайма Вайкуле посоветовала старикам делать пластику

Limon.ee
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Лайма Вайкуле.
Лайма Вайкуле. Фото: Konstantin Sednev

Лайма Вайкуле посоветовала пенсионерам делать пластические операции, потому что внуки боятся старых. 

«Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: "А для чего? Я бабушка". Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть - и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику», - пояснила исполнительница на своем YouTube-канале.

Вайкуле, которой 69 лет, рассказала, что очень любит делать омолаживающие операции, потому что любит наркоз. По ее словам, сегодня на пластику соглашаются даже 20-летние. Однако всегда нужно помнить и о рисках, пишет Rus.nra.lv.

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