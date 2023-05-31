Чтобы внуки не пугались – Лайма Вайкуле посоветовала старикам делать пластику

Лайма Вайкуле посоветовала пенсионерам делать пластические операции, потому что внуки боятся старых.
«Я иногда разговариваю с некоторыми женщинами, советую им делать пластику. Они говорят: "А для чего? Я бабушка". Для внуков. Дети не любят некрасивых, они боятся старых людей. Надо быть милым, хорошо выглядеть - и без золотых зубов, чтобы дети не пугались. Надо не бояться делать пластику», - пояснила исполнительница на своем YouTube-канале.
Вайкуле, которой 69 лет, рассказала, что очень любит делать омолаживающие операции, потому что любит наркоз. По ее словам, сегодня на пластику соглашаются даже 20-летние. Однако всегда нужно помнить и о рисках, пишет Rus.nra.lv.