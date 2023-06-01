1 июня - Международный день защиты детей, многие отправятся семьями сначала в зоопарк, а потом в один из популярных ресторанов быстрого питания. Эта традиция. Не у всех так было, но во многих семьях так есть. По случаю этого праздника мы забежали в четыре популярных ресторана - Hesburger, McDonald’s, Burger King и KFC, чтобы узнать, где самый дешевый детский набор, где дороже всего стоит чизбургер и какой гамбургер лучше не есть.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Какими чизбургерами кормят эстонских детей популярные сети общепита и сколько не стесняются просить за детский набор
Сначала мы со Светой проведем слепую дегустацию и попытаемся отгадать, какой чизбургер откуда. Поскольку моя коллега обычно не злоупотребляет подобной пищей, для нее стало трудным понять, какой из четырех гамбургеров из KFC. Главное отличие - они не продают ничего с говядиной, а только с курицей. Поэтому их чизбургер точно можно отличить. Отличительная черта чизбургера из Burger King - булочка с кунжутом.
А вот сэндвичи из Hesburger и McDonald’s похожи друг на друга, но цвет и структура булочек - отличаются. Кроме того, в бургере от Hesburger больше соуса - там и горчица, и кетчуп, и майонез. В чизбургере из McDonald’s только кетчуп и горчица.
Давайте же перейдем к самому интересному - к ценам. Если не использовать никакие ваучеры или карты клиента, то чизбургер, который можно взять в детском наборе, стоит везде примерно одинаково. Фастфуд-рестораны как будто сговорились, McDonald’s, Burger King и KFC берут за чизбургер 1,50 евро, дороже всех сырный бургер обойдется в Hesburger - там за него хотят 1,80 евро. Быть может, сказывается отсутствие конкуренции, потому что в торговом центре Sikupilli, где он расположен, нет других подобных ресторанов. А вот в торговом центре Ülemiste вопрос конкуренции стоит остро, ведь там расположились все оставшиеся рестораны.
Содержимое детского набора немного отличается в разных ресторанах, они пытаются предлагать гостям всё самое полезное и здоровое, поэтому где-то включают в набор молоко, сок и даже морковные палочки. Каким бы ни был ассортимент, цены остаются совершенно доступными.
В KFC детский набор с куриным чизбургером стоит 4,50 евро, помимо бургера в него входит картофель фри и напиток Cappy. Существуют также другие вариации подобного набора.
В McDonald’s при выборе детского набора выдаются практически картинки здоровой пищи - вода, морковные палочки и чизбургер или тост. Стоимость детского набора здесь - 3,70 евро.
В Burger King, как и в других сетях, несколько вариаций детского набора. Здесь на рисунках можем видеть Coca-Cola, а также куриные наггетсы, овощные наггетсы, чизбургер и гамбургер. Стоимость детского набора из трех блюд - 3,75 евро.
Внимание, барабанная дробь, Hesburger... Детский набор (маленький) здесь стоит 4,30 евро, чуть дешевле, чем в KFC. Для главного рисунка на кассе самообслуживания здесь выбран чизбургер, картошка фри и клубничное молоко. Здесь можно купить и большой детский набор.
Смотрите видео и фото нашей дегустации и узнайте, смогли ли Эдгар и Света получить удовольствие от чизбургеров из детских наборов или нет.