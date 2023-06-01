ФОТО, ВИДЕО ⟩ Какими чизбургерами кормят эстонских детей популярные сети общепита и сколько не стесняются просить за детский набор

Сначала мы со Светой проведем слепую дегустацию и попытаемся отгадать, какой чизбургер откуда. Поскольку моя коллега обычно не злоупотребляет подобной пищей, для нее стало трудным понять, какой из четырех гамбургеров из KFC. Главное отличие - они не продают ничего с говядиной, а только с курицей. Поэтому их чизбургер точно можно отличить. Отличительная черта чизбургера из Burger King - булочка с кунжутом.

А вот сэндвичи из Hesburger и McDonald’s похожи друг на друга, но цвет и структура булочек - отличаются. Кроме того, в бургере от Hesburger больше соуса - там и горчица, и кетчуп, и майонез. В чизбургере из McDonald’s только кетчуп и горчица.

Давайте же перейдем к самому интересному - к ценам. Если не использовать никакие ваучеры или карты клиента, то чизбургер, который можно взять в детском наборе, стоит везде примерно одинаково. Фастфуд-рестораны как будто сговорились, McDonald’s, Burger King и KFC берут за чизбургер 1,50 евро, дороже всех сырный бургер обойдется в Hesburger - там за него хотят 1,80 евро. Быть может, сказывается отсутствие конкуренции, потому что в торговом центре Sikupilli, где он расположен, нет других подобных ресторанов. А вот в торговом центре Ülemiste вопрос конкуренции стоит остро, ведь там расположились все оставшиеся рестораны.