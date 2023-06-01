ФОТО, ВИДЕО ⟩ Вы носите демонов в своих кошельках: таллиннка поднесла 50-евровую купюру к зеркалу и обомлела

В редакцию Limon.ee пришло сообщение от нашей читательницы Лары, которая рассказала о недавно появившемся флешмобе. Его суть заключается в складывании пополам банкнот евро и прикладывании их к зеркалу. В итоге на месте стыка с зеркалом появляется пугающий лик дьявола.

Это не первый раз, когда на денежных банкнотах находят мистические образы. Американские доллары также по многочисленным теориям содержат в себе оккультные знаки и масонские символы.

Нам стало любопытно, и мы тоже решили попробовать запечатлеть изображение рогатого мифического существа.

Единственное, вопрос остается открытым: несет ли это изображение демона за собой какой-то смысл или это просто выдумки нашей бурной фантазии? Или благодаря этому можно убедиться в том, что купюра точно не поддельная?