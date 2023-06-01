А вы знали, что на банкнотах евро изображены не только примеры европейской архитектуры разных периодов истории и стилей, карта Европы, флаг Европейского союза и его 12 звезд? Оказывается, на купюрах номиналом от 5 до 500 евро спрятано еще одно изображение.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Вы носите демонов в своих кошельках: таллиннка поднесла 50-евровую купюру к зеркалу и обомлела
В редакцию Limon.ee пришло сообщение от нашей читательницы Лары, которая рассказала о недавно появившемся флешмобе. Его суть заключается в складывании пополам банкнот евро и прикладывании их к зеркалу. В итоге на месте стыка с зеркалом появляется пугающий лик дьявола.
Это не первый раз, когда на денежных банкнотах находят мистические образы. Американские доллары также по многочисленным теориям содержат в себе оккультные знаки и масонские символы.
Нам стало любопытно, и мы тоже решили попробовать запечатлеть изображение рогатого мифического существа.
Единственное, вопрос остается открытым: несет ли это изображение демона за собой какой-то смысл или это просто выдумки нашей бурной фантазии? Или благодаря этому можно убедиться в том, что купюра точно не поддельная?
Что у нас получилось, смотрите в видео! Ниже также доступна галерея с купюрами от 5 до 50 евро!