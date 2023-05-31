Помощь высших сил: Тамара Глоба предрекла трем знакам Зодиака сумасшедший успех с 1 июня

Рак

Представители водного знака приблизятся к осуществлению давней заветной мечты. Ракам стоит приготовиться к неожиданностям, однако звездный эксперт уверяет, что сюрпризы будут только приятными. Благоприятный период позволит Ракам добиться успехов на работе.

Дева

Представители знака после 1 июня должны расслабиться и замедлиться. Девам стоит отдохнуть от бесконечной гонки и уделить время себе, только тогда они увидят свой дальнейший путь к цели. Тамара Глоба советует полагаться на интуицию и прислушиваться к мнению близких.

Скорпион