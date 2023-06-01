Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака: что принесет первый день лета?

Скорпион

Удачный день для заключения сделок. Любые начинания, направленные на улучшение собственного имущественного положения, будут завершены успешно. В деловых отношениях стоит проявить разборчивость, поскольку сегодня в вашем окружении наверняка найдутся люди, желающие разбогатеть за чужой счет. Профессиональная интуиция может вас подвести, стоит прислушаться к советам проверенных партнеров.

Влюбленным придется решать старые проблемы, обсуждать вопросы, неприятные для обоих. Однако попытки избежать трудностей лишь усугубят ситуацию, поэтому вы поступите правильно, если постараетесь преодолеть преграды как можно быстрее. Отношения с родственниками наладятся у тех, кто не забывает о данных обещаниях и другим не позволяет этого.

Стрелец

Благоприятный день, позволяющий и себя проявить наилучшим образом, и замечательных результатов добиться практически в любом деле. Сегодня Стрельцам стоит опасаться не столько недоброжелателей, сколько людей, слишком активно предлагающих, а порой и навязывающих свою помощь: для достижения цели вам необходимы независимость и свобода действий.

Возможны крупные расходы, связанные с растущими потребностями семьи, а также с подготовкой к совместному отдыху. Сейчас не время жадничать: едва ли о каких-то тратах после придется пожалеть. Перемены в личной жизни маловероятны, однако проявления инициативы весьма желательно.

Козерог