Международный конкурс красоты и талантов Miss Summer World-2023 является одним из самых элитных мероприятии в сфере красоты с 7-летней историей. Целью конкурса является донести до общества послание единства народов.
УСПЕХ ДЕВУШЕК ИЗ ЭСТОНИИ ⟩ Преподаватель дефиле в эстонской школе моделей завоевала корону на международном конкурсе красоты
Мировой финал прошел 18 мая в Албании. Эстонию, страны Балтии, Швецию, Скандинавию и Северную Европу успешно представили пять девушек с эстонскими корнями. За главную корону боролись 36 красавиц из разных уголков земли.
Ученица и преподаватель дефиле Staarikool - Кристиана Сякк, которая представляла регион Северной Европы, завоевала одну из главных корон и стала Miss Summer World-2023 5th runner-up! Навыки дефиле Кристианы были высоко оценены профессиональными членами жюри в следствие чего она также была награждена почетным титул Best Catwalk.
«Навыкам дефиле и позирования я обучаюсь в школе моделей Staarikool с 14 лет, сейчас мне 17. Miss Summer World был моим первым конкурсом красоты, поэтому я понятия не имела, что будет ждать меня впереди. Сначала я переживала и волновалась, но уже по приезде я поняла, что пути назад нет и мне нужно показать свой максимум и бороться до конца.
В этом конкурсе я многое узнала о себе и проверила границы своих возможностей. Эмоциональное напряжение было высокое, но мне все же удавалось сохранять позитивный настрой и не отвлекаться на мелочи. Благодаря конкурсу я обрела друзей и уверенность в себе. Не думаю, что стоит даже долго говорить об эмоциях девушки, привезшей домой корону с первого в ее жизни конкурса», - делится впечатлениями Кристиана, Miss Summer World 5th runner-up
Представительница Эстонии Анетте Труупыльд оказалась одной из самых ярких участниц конкурса. Она активно показывала происходящие на конкурсе в своих социальных сетях и заряжала позитивом не только команду Эстонии, но и дарила хорошее настроение всему коллективу. Анетте стала лучшей фотомоделью по версии Miss Summer World и обладательницей титула Best Photomodel-2023.
«Красота, искусство и лошади занимают важное место в моей жизни. Я безумно счастлива, что приняла участие в таком грандиозном мероприятии, как Miss Summer World-2023, и представляла Эстонию. Я была горда показать миру народную одежду Муху, ведь мои корни идут от Сааремаа и Муху. Деталям моего народного костюма, а именно фартуку и головному убору 100 лет! Это ручная работа и они являются реликвией семьи из Сааремаа. Мои костюм был также номинирован на титул Best National Costume. Опыт участия в конкурсе открыл для меня мои новые стороны и безусловно это опыт, который я хотела бы испытать снова! Я встретила так много хороших и милых людей. Прелесть жизни в красоте!» - рассказывает Анетте Труупыльд, Miss Summer World Estonia-2023
Девушки из Эстонии были успешны и еще один почетный титул ушел красавице с эстонскими и норвежскими корнями Мари Партс, которая на этапе талантов прочитала поэму своего собственного сочинения, а также показала яркий перформанс на сцене в следствие чего завоевала титул Best Performance.
«Для меня конкурс Miss Summer World был очень насыщенным, познавательным и захватывающим. Говорят, что познать себя можно, только выходя из зоны комфорта, и я с этим полностью согласна. Долгие дни на каблуках, плотный график и нахождение вдали от дома заставили меня открыть в себе много новых нюансов и проверить свою выносливость. Благодаря нашей замечательной компании и вкладу Staarikool я с каждым днем чувствовала себя все более женственной, способной и счастливой. Я всегда буду вспоминать этот конкурс с благодарностью, волнением и бабочками в животе. Я познала дружбу, заботу и преданность. Я очень благодарна за эту возможность и рекомендую другим попробовать себя!» - описывает свои опыт Мари Партс, Miss Summer World Scandinavia-2023
Лийза Филоненко, представительница стран Балтии, чью красоту и чувство стиля оценили профессиональные члены жюри, была награждена титулом Best Look-2023
«Очень интересно было узнать о том как проводятся подобные мероприятия, увидеть изнанку модельного дела, я очень благодарна за предоставленную возможность организации Miss Summer World-2023 и Staarikool. Программа была очень насыщенная и интересная, а окружение очень дружелюбным и приятным. Часто возникали стрессовые ситуации, особенно то что, находишься всегда при большом количестве людей, но очень скоро к этому привыкаешь и скорее уже начинаешь действительно наслаждаться. Заботились о нас тоже прекрасно, всегда следили, что бы мы были сытые и более-менее высыпались», - делится Лийза Филоненко, Miss Summer World Baltic-2023.
А красавица представляющая Швецию Анника Хременков, заполучила титул Best Fashion Model.
«Я имела честь представлять Швецию на конкурсе красоты Miss Summer World-2023. Этот опыт был необыкновенным, открывая мне новые горизонты. Я родом из Швеции, но в данный момент судьба привела меня в Хельсинки, где я изучаю науку химии и косметики. Мои корни простираются до прекрасной Эстонии. Моя бабушка родом из Таллинна. Я владею шведским, финским, русским, испанским и английским языками.
Участие в конкурсе красоты принесло мне невероятное удовольствие, особенно благодаря поездке в Албанию. В Албании я узнала много нового о культуре, традициях и истории этой удивительной страны. Встречи с моделями со всего мира оказались захватывающими и позволили мне расширить свой кругозор.
Я благодарна этому конкурсу за то, что он помог мне стать смелее и открыть новые двери возможностей. Этот опыт навсегда останется в моем сердце и будет вдохновлять меня на новые достижения и приключения».
За национальный отбор на этом международном конкурсе отвечает школа моделей и агентство талантов Staarikool. Национальный директор Эстонии и основатель Staarikool - Анна Бирюкова очень гордится результатом девушек и сделанным выбором.
«Для меня, как преподавателя дефиле, наивысшая похвала, что моя ученица среди почти 40 мисс завоевала награду Best Catwalk. Девушки из Эстонии показали себя на конкурсе достойно и их результаты - выигранные титулы, порадовали меня. Конкурсы красоты - это уже давно не только про внешнюю оболочку, но и внутреннюю красоту, харизму, лидерские качества, навыки сценической походки, послание, которое она способна транслировать в массы и другие факторы. Мне нравится наблюдать как в входе подобных мероприятий девушки раскрываются, становятся увереннее в себе и находят друзей на всю жизнь», - рассказала национальный директор Эстонии конкурса Miss Summer World и основатель Staarikool.
Насыщенная конкурсная программа длилась 9 дней. За это время девушки наслаждались эксклюзивными вечеринками, любовались Албанией, проходили ежедневные тренировки и постановки к шоу, этапы интервью с жюри, шоу талантов и выходы в национальных костюмах.
Представительницы школы моделей Staarikool показывают уже второй год подряд высокие результаты: в прошлом году стала победительницей Лиене Лейтане из Латвии, а Анника Вендла и Карина Демуцкая из Эстонии заняли почетные места в ТОП-5 и в ТОП-10.
Директор школы моделей Staarikool и обладательница титула Miss Summer World Estonia-2022 - Карина Демуцкая имела честь вручить главную корону победительнице, которой стала представительница Австрии - Иева Кол.
«Я очень люблю красивых и успешных людей. Они меня вдохновляют и придают огромное количество сил. Для меня было огромной честью награждать прекрасных девушек. Те эмоции и чувства которые испытывает девушка получая корону, не сравнимы ни с чем. Для меня огромное удовольствие стоять рядом с такими людьми и ощущать эту энергетику. Это именно тот момент, когда забываешь обо всем на свете и искренне наслаждаешься моментом. Волшебство начинается там, где одна женщина умеет искренне радоваться за другую!» - делится эмоциями директор Staarikool и обладательница титула Miss Summer World Estonia-2022.