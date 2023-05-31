УСПЕХ ДЕВУШЕК ИЗ ЭСТОНИИ ⟩ Преподаватель дефиле в эстонской школе моделей завоевала корону на международном конкурсе красоты

«Красота, искусство и лошади занимают важное место в моей жизни. Я безумно счастлива, что приняла участие в таком грандиозном мероприятии, как Miss Summer World-2023, и представляла Эстонию. Я была горда показать миру народную одежду Муху, ведь мои корни идут от Сааремаа и Муху. Деталям моего народного костюма, а именно фартуку и головному убору 100 лет! Это ручная работа и они являются реликвией семьи из Сааремаа. Мои костюм был также номинирован на титул Best National Costume. Опыт участия в конкурсе открыл для меня мои новые стороны и безусловно это опыт, который я хотела бы испытать снова! Я встретила так много хороших и милых людей. Прелесть жизни в красоте!» - рассказывает Анетте Труупыльд, Miss Summer World Estonia-2023

Девушки из Эстонии были успешны и еще один почетный титул ушел красавице с эстонскими и норвежскими корнями Мари Партс, которая на этапе талантов прочитала поэму своего собственного сочинения, а также показала яркий перформанс на сцене в следствие чего завоевала титул Best Performance.