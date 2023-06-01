Идея на 1 июня: ТОП-10 фильмов в кинотеатрах Эстонии, которые понравятся вашим детям

День защиты детей, а также первый день лета, наконец настал, но многие родители все еще ломают голову, чем же порадовать своего ребенка сегодня?
Предлагаем вам подборку фильмов, которые сейчас идут в кинотеатрах Эстонии - их наверняка оценят ваши дети. К сожалению, не все фильмы, предназначенные для младшего поколения, сейчас идут в кинотеатрах с русской озвучкой, но у многих есть русскоязычные субтитры.
Рок дог 3: Битва за бит
(на эстонском и русском языке без субтитров)
На музыкальном конкурсе молодые исполнители признаются, что никогда не слышали об Ангусе Скаттергуде, и Боди вынужден принять участие в конкурсе, чтобы восстановить доброе имя легенды рока.
Супербратья Марио в кино
(на эстонском и русском языке без субтитров)
Братья-водопроводчики Марио и Луиджи открывают портал в подземный город, из которого должны вызволить пленённую принцессу Пич и сразиться с заклятым врагом Боузером.
Русалочка
(на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами; на русском языке с эстонскими субтитрами)
Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос.
Судзумэ закрывает двери
(на японском языке с русскими и эстонскими субтитрами)
По ту сторону двери было время во всей его полноте...
Действие аниме "Судзумэ закрывает двери" происходит в различных местах Японии, пострадавших от стихийных бедствий, и главная героиня этой истории, 17-летняя девушка по имени Судзюмэ, должна закрыть двери, вызывающие разрушения.
Путешествие Судзумэ начинается в тихом городке на острове Кюсю на юго-западе Японии, когда она встречает молодого человека, который говорит ей: "Я ищу дверь". Судзумэ находит старую дверь, стоящую посреди развалин, словно уцелевшую после какой-то катастрофы. Завороженная ее силой, Судзумэ тянется к дверной ручке... Одна за другой начинают открываться двери по всей Японии, навлекая гибель на всех, кто оказался рядом. Судзумэ должна закрыть эти двери, чтобы остановить дальнейшие бедствия.
Mумии
(на эстонском языке без субтитров)
Фильм повествует о веселых приключениях трех египетских мумий, которые живут в подземном тайном городе, спрятанном в Древнем Египте. Троица состоит из принцессы, бывшего колесничего и его младшего брата. Еще у них есть питомец – маленький крокодильчик. В результате ряда несчастливых событий мумии оказываются в современном Лондоне и отправляются в удивительное и веселое приключение, чтобы найти древнее кольцо, принадлежавшее царской семье, которое украл честолюбивый археолог лорд Карнаби.
Приключения аргонавтов
(на эстонском языке без субтитров)
Отважная мышка Пэтти живёт в самом сердце Древней Греции, где возможно абсолютно всё. Восхищаясь местными героями и небесными богами, она отчаянно мечтает о великом приключении. Однако её лучший друг, большой и очень тревожный кот Сэм, изо всех сил старается защитить её от любых опасностей. Но когда их городок угрожает разрушить сам Посейдон, Пэтти и Сэм вынуждены отправиться в захватывающее путешествие, полное невероятных мест и причудливых созданий прямиком из мифов.
Принц пустыни
(на эстонском языке без субтитров)
Когда Зоди, мальчик-бербер, находит верблюжонка Теху, то не раздумывая начинает о нем заботиться. Со временем они становятся друзьями, и Зоди обнаруживает у верблюда удивительные способности к бегу. Когда на Теху обращает внимание нечестный торговец Тарек, Зоди решает спасти своего друга и бежать. Вместе им предстоит пересечь Сахару, чтобы принять участие в гонке века. Если они ее выиграют, Зоди сможет спасти Теху и свою деревню. Преследуемый Тареком, Зоди подружится с Джулией, умным ветеринаром. Мальчик и верблюд отправляются в самое невероятное путешествие.
Стражи Галактики. Часть 3
(на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами)
Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и теперь вместе со Стражами Галактики вынужден отправиться на очередную миссию по защите Вселенной.
Маленький Аллан - человеческая антенна
(на эстонском языке без субтитров)
Мальчик Аллан поздней ночью становится свидетелем родительской ссоры: мама и папа выясняют, как сказать сыну о предстоящем разводе. Теперь Аллан будет жить с отцом, пока на дворе лето; с наступлением осени график встреч с мамой изменится, а пока та может заняться бизнесом.
Новая квартира встречает героев чудаковатой местной жительницей, верящей в гороскопы. Также там найдётся и старик Уолт, уверенный, что инопланетяне есть и они где-то поблизости. Именно Аллану выпадает шанс установить первый контакт, он знакомится с Бритни - на Земле зелёненькая девчушка с тремя ногами готовит доклад для школы. И вот незадача, из-за Аллана её космический кораблик сломался.
Человек-паук: через вселенные
(на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами)
Майлз Моралес возвращается в новой главе оскароносной саги "Человек-паук: через вселенные". Воссоединившись с Гвен Стейси, бруклинский дружелюбный сосед Человек-паук попадает в Мультивселенную, где сталкивается с командой Людей-пауков, задача которых - защищать само ее существование. Но герои начинают спорить о том, как справиться с новой угрозой, и Майлз вступает в конфликт с другими Пауками. Он должен переосмыслить, что значит быть героем, чтобы спасти тех, которых он любит больше всего.