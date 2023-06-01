Идея на 1 июня: ТОП-10 фильмов в кинотеатрах Эстонии, которые понравятся вашим детям

Предлагаем вам подборку фильмов, которые сейчас идут в кинотеатрах Эстонии - их наверняка оценят ваши дети. К сожалению, не все фильмы, предназначенные для младшего поколения, сейчас идут в кинотеатрах с русской озвучкой, но у многих есть русскоязычные субтитры.

Рок дог 3: Битва за бит

(на эстонском и русском языке без субтитров)

На музыкальном конкурсе молодые исполнители признаются, что никогда не слышали об Ангусе Скаттергуде, и Боди вынужден принять участие в конкурсе, чтобы восстановить доброе имя легенды рока.

Супербратья Марио в кино

(на эстонском и русском языке без субтитров)

Братья-водопроводчики Марио и Луиджи открывают портал в подземный город, из которого должны вызволить пленённую принцессу Пич и сразиться с заклятым врагом Боузером.

Русалочка

(на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами; на русском языке с эстонскими субтитрами)

Русалочка Ариэль из любви к человеческому принцу идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Та даёт ей ноги, но взамен забирает голос.

Судзумэ закрывает двери

(на японском языке с русскими и эстонскими субтитрами)

По ту сторону двери было время во всей его полноте...

Действие аниме "Судзумэ закрывает двери" происходит в различных местах Японии, пострадавших от стихийных бедствий, и главная героиня этой истории, 17-летняя девушка по имени Судзюмэ, должна закрыть двери, вызывающие разрушения.