ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот где поселилось настоящее лето: в Таллинне открылась яркая выставка

Во вторник вечером, 30 мая, в таллиннской Галерее дизайна и архитектуры открылась совместная выставка художника Владимира Бачу и скульптора-монументалиста Тауно Кангро. Приурочена она к 30-летию дипломатических отношений между Молдовой и Эстонией.
Галерея дизайна и архитектуры на две недели превратилась в диковинный красочный мир, где эстонский скульптор Тауно Кангро и молдавский художник Владимир Бачу демонстрируют свои произведения искусства, посвященные Старому городу, его легендам и эпосу. К слову, дружат Владимир и Тауно уже много-много лет, а это их третья совместная выставка.
Владимир Бачу приехал из Молдовы в Эстонию в 1985 году. Пишет картины исключительно с натуры, поэтому художника часто можно увидеть в столице за работой. «Я люблю и в городе писать, и на Пальяссааре, и где-то за чертой города. В Южной Эстонии много красивых мест. Впрочем, любое место может стать любимым, если к нему как следует присмотреться,» - говорит художник.
На выставке представлены эстонские и молдавские пейзажи Владимира Бачу. Также есть картины, которые он написал во время путешествий по Франции, Италии, Румынии и Турции. Однако художник отмечает, что в Эстонии ему нравится работать ничуть не меньше, чем в солнечных странах. Смотришь на его картины и не веришь, что на них наш Таллинн. Эстонская столица напитана сочными красками - румяная, безоблачная, будто бы с южным акцентом.
«В Эстонии я выбираю для работы солнечные дни. Тот момент, что здесь за год успеваешь по такой погоде соскучиться, тоже очень ценен», - отмечает художник.
«Бачу - мой друг, добрый и светлый человек. У молдаван, как и у французов, и у итальянцев, в работах есть особый свет. Это солнце. У эстонцев в день, когда было солнце, ты был на работе, а у них оно везде. Хотя Бачу давно уже живет в Эстонии, солнце у него внутри. И с его картин оно нас согревает», - говорит Тауно Кангро. Его мифические персонажи из бронзы смотрятся на фоне южных красок молдавского художника очень гармонично.
Куратор выставки, искусствовед Ольга Любаскина, не перестает восхищаться, как удачен синтез молдавского художника и самобытного эстонского скульптора:
«Я уже больше двадцати лет работаю с Тауно Кангро, а с Владимиром Бачу еще больше. Очень люблю и того, и другого. А еще я очень люблю отмечать дипломатические даты, и не только с молдавским посольством, мы отмечаем их именно художественными выставками. Культура - это единственное, что сейчас связывает людей разных национальностей. Это наш вклад в дело мира. Добрая энергия, которая идет от скульптур Тауно и от картин Владимира Бачу должна победить зло, существующее сейчас в мире».
Поверьте, что фотографии не передают теплоту и насыщенность представленных произведений. Выставка работает ежедневно до 16 июня в столичной Галерее дизайна и архитектуры (Пярнуское шоссе 6).