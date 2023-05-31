ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вот где поселилось настоящее лето: в Таллинне открылась яркая выставка

Галерея дизайна и архитектуры на две недели превратилась в диковинный красочный мир, где эстонский скульптор Тауно Кангро и молдавский художник Владимир Бачу демонстрируют свои произведения искусства, посвященные Старому городу, его легендам и эпосу. К слову, дружат Владимир и Тауно уже много-много лет, а это их третья совместная выставка.

Скульптор Тауно Кангро и художник Владимир Бачу. Фото: Mihkel Maripuu

Владимир Бачу приехал из Молдовы в Эстонию в 1985 году. Пишет картины исключительно с натуры, поэтому художника часто можно увидеть в столице за работой. «Я люблю и в городе писать, и на Пальяссааре, и где-то за чертой города. В Южной Эстонии много красивых мест. Впрочем, любое место может стать любимым, если к нему как следует присмотреться,» - говорит художник.

На выставке представлены эстонские и молдавские пейзажи Владимира Бачу. Также есть картины, которые он написал во время путешествий по Франции, Италии, Румынии и Турции. Однако художник отмечает, что в Эстонии ему нравится работать ничуть не меньше, чем в солнечных странах. Смотришь на его картины и не веришь, что на них наш Таллинн. Эстонская столица напитана сочными красками - румяная, безоблачная, будто бы с южным акцентом.

«В Эстонии я выбираю для работы солнечные дни. Тот момент, что здесь за год успеваешь по такой погоде соскучиться, тоже очень ценен», - отмечает художник.

Фото: Mihkel Maripuu