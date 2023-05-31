Лайма Вайкуле о русском языке: «Была совершена ошибка. Государство оттолкнуло русскоязычных»

Портал rus.nra.lv, публикуя интервью с певицей, отмечает, что «вести его будет совсем не та Лайма Вайкуле, которая начинала этот проект в 2015 году. Она теперь не только певица, но и общественный деятель, который не боится заявить о своей гражданской позиции».

В частности, в интервью Лайма Вайкуле обозначила свою позицию по вопросу использования русского языка.

- В Латвии вас часто критикуют именно за то, что вы часто общаетесь с публикой по-русски?

- Ой, ну мы все это уже проходили в 1990-х, сейчас началось по второму кругу. Я неоднократно высказывала свою позицию по поводу русского языка. Не надо бояться языка, он ничего плохого никому не сделает. Бояться надо плохих людей и плохих умыслов. Конечно, каждый человек, который постоянно живет в Латвии, должен знать латышский язык. Это уважение к стране.

Поверьте, когда все будут говорить по-латышски, русский язык никому не будет мешать и его никто не будет преследовать. Но я считаю, что 1990-е годы была совершена ошибка: государство оттолкнуло русскоязычных, а надо было идти им навстречу - легче давать гражданство, помогать учить язык, интегрировать.