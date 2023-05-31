Как продлить срок годности супа при жаре

В жаркий сезон супы, сваренные из молодых овощей, могут испортиться очень быстро – еще в процессе остывания до температуры, при которой блюдо можно ставить в холодильник. Как продлить срок хранения супов, рассказали на сайте «Порадниця».
Подготовка посуды
Кастрюлю, в которой будет вариться суп, нужно прокипятить, слить воду, сполоснуть ее холодной водой и налить воду для бульона, пишет Гордон.
Укроп вместо петрушки
Нужно иметь в виду, что сваренный с молодыми овощами суп скисает быстрее, чем с прошлогодними. Если добавить в него петрушку, вероятность того, что он скиснет быстрее, повышается. Петрушку лучше заменить укропом.
После добавления зелени суп нужно прокипятить хотя бы несколько минут. Лучше всего класть зелень прямо в тарелки перед подачей.
Выбирайте простые рецепты
Чем меньше компонентов в первом блюде, тем лучше оно будет сохраняться.
Помните, что в жаркую погоду первые блюда с горохом, макаронными изделиями, кислой капустой и сваренные на мясе с косточкой могут испортиться быстро. Добавление моркови, причем как сырой, так и поджаренной, также приводит к уменьшению срока хранения, поскольку она содержит сахар. Она может вызвать брожение, как и томатная паста, если в ней есть сахар.
Снимите крышку
После того как суп сварен, его нужно поставить в прохладное место для остывания. Важно снять с кастрюли крышку, поскольку если ждать, пока первое блюдо остынет под закрытой крышкой, можно получить испорченный продукт.
Используйте сухой половник
Когда вы набираете определенное количество супа, чтобы разогреть, используйте только чистый и сухой половник. Вода может испортить оставшийся суп.