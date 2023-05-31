Как продлить срок годности супа при жаре

Подготовка посуды

Кастрюлю, в которой будет вариться суп, нужно прокипятить, слить воду, сполоснуть ее холодной водой и налить воду для бульона, пишет Гордон.

Укроп вместо петрушки

Нужно иметь в виду, что сваренный с молодыми овощами суп скисает быстрее, чем с прошлогодними. Если добавить в него петрушку, вероятность того, что он скиснет быстрее, повышается. Петрушку лучше заменить укропом.

После добавления зелени суп нужно прокипятить хотя бы несколько минут. Лучше всего класть зелень прямо в тарелки перед подачей.

Выбирайте простые рецепты

Чем меньше компонентов в первом блюде, тем лучше оно будет сохраняться.

Помните, что в жаркую погоду первые блюда с горохом, макаронными изделиями, кислой капустой и сваренные на мясе с косточкой могут испортиться быстро. Добавление моркови, причем как сырой, так и поджаренной, также приводит к уменьшению срока хранения, поскольку она содержит сахар. Она может вызвать брожение, как и томатная паста, если в ней есть сахар.

Снимите крышку

После того как суп сварен, его нужно поставить в прохладное место для остывания. Важно снять с кастрюли крышку, поскольку если ждать, пока первое блюдо остынет под закрытой крышкой, можно получить испорченный продукт.

Используйте сухой половник