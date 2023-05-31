ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ! ⟩ 29-летняя возлюбленная 83-летнего Аль Пачино ждет ребенка

В прошлом году актер стал встречаться с брюнеткой Нур Альфаллах из обеспеченной семьи. Буквально на днях западные таблоиды сообщили о беременности Нур, пишет Стархит.
29-летняя избранница Аль Пачино находится на восьмом месяце. Правда, пока она не сообщает пол будущего малыша.
К слову, в прошлом избранница оскароносного актера встречалась с другими знаменитостями, среди которых были Мик Джаггер, Клинт Иствуд, миллиардер Николас Берггрюэн.
Что касается 83-летнего Аль Пачино, то и он не промах. Звезда, у которого уже есть трое детей от предыдущих отношений, в последние годы отдавал предпочтение молоденьким возлюбленным.
Года три назад артист расстался с Мейталь Доэн после двух лет отношений. Причиной разрыва пары стали большая разница в возрасте и денежный вопрос - Доэн намекала на то, что Аль Пачино был очень жадным.
«Я старалась не думать об этом, но он уже все-таки пожилой мужчина. При всей моей любви к нему, это не могло длиться дольше. Разница в возрасте - это трудно. Как бы мне вежливее выразиться о том, что он не любит тратить деньги? За все время я получала от него лишь букеты», - откровенничала женщина.