ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ! ⟩ 29-летняя возлюбленная 83-летнего Аль Пачино ждет ребенка

29-летняя избранница Аль Пачино находится на восьмом месяце. Правда, пока она не сообщает пол будущего малыша.

К слову, в прошлом избранница оскароносного актера встречалась с другими знаменитостями, среди которых были Мик Джаггер, Клинт Иствуд, миллиардер Николас Берггрюэн.

Что касается 83-летнего Аль Пачино, то и он не промах. Звезда, у которого уже есть трое детей от предыдущих отношений, в последние годы отдавал предпочтение молоденьким возлюбленным.

Года три назад артист расстался с Мейталь Доэн после двух лет отношений. Причиной разрыва пары стали большая разница в возрасте и денежный вопрос - Доэн намекала на то, что Аль Пачино был очень жадным.