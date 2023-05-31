За день до 50-летия Хайди Клум показала фигуру в облегающем платье со всех сторон

Клум предстала в облегающем абрикосовом платье с открытыми плечами. Она покрутилась перед камерой, демонстрируя фигуру со всех сторон.

Еще в одном ролике Клум анонсировала премьеру шоу и послала поклонникам воздушный поцелуй.

1 июня 2023 года Клум исполнится 50 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes. Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки». Клум является также судьей шоу «Топ-модель по-немецки» на телеканале UPN.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006).