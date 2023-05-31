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Секс-скандал вокруг группы Rammstein набирает обороты

Deutsche Welle Limon.ee
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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фото: CHRISTOPHE GATEAU/AFP

Европейские гастроли группы Rammstein - Europa Stadion Tour - начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. Ирландская фанатка, которая побывала на нем, выдвигает серьезные обвинения против фронтмена Тилля Линдеманна и его команды, пишет RUS TVNET.

25 мая ирландская певица Шелби Линн сообщила в Twitter, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. На этой вечеринке Тилль Линдеманн разливал текилу. По версии газеты Berliner Zeitung, которая ссылается на сообщение Линн в социальных сетях, во время перерыва на концерте член команды Rammstein по имени Джо провел ее в небольшую комнату для встречи с фронтменом Линдеманном. До этого она несколько раз говорила, что не заинтересована в сексе, и ее заверили, что эта встреча никакого отношения к этому не имеет. Однако Линдеманн, якобы, предполагал именно секс и сердито закричал, когда она повторила ему, что не хочет этого.

Шелби Линн опубликовала фото с синяками на теле

Ирландка, по ее собственным утверждениям, проснулась на следующее утро с многочисленными кровоподтеками на теле. Она также заявила, что у нее был озноб и тошнота. Вспомнить она могла лишь отдельные фрагменты того, что произошло. Линн убеждена, что ее накачали наркотиками.

Rammstein отвергает все обвинения

Rammstein прокомментировали обвинения в Twitter следующим образом: «Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу».

На это Шелби Линн сердито ответила: «Отвратительно. Как вы смеете отрицать то, что произошло?»

За Линдеманна вступилась его бывшая подруга

Известная немецкая телеведущая София Томалла (Sophia Thomalla), бывшая девушка Линдеманна, тоже отвергла обвинения. «Инцидента в Вильнюсе не было. Это выдумка человека, который хочет за пять минут прославиться за счет рок-звезды», - заявила София Томалла, которая находится в постоянном контакте с Линдеманном, в интервью таблоиду Bild. И добавила: «Тилль - мужчина, который защищает женщин».

«Тилль меня не трогал»

Тем временем Шелби Линн снова заговорила. В Twitter она дала понять, что Линдеманн ее не трогал. «Он признал, что я не хочу заниматься с ним сексом. Я никогда не говорила, что он меня изнасиловал», - написала ирландка, призвав людей читать все ее посты на эту тему для понимания контекста, и не делать поспешных выводов. Бывшая подруга Линдеманна София Томалла тут же поделилась публикацией Линн с кратким комментарием: «Достаточно сказано».

Скандал только разгорается?

Заставить ее замолчать нельзя, заверила Шелби Линн в Twitter, она хотела бы стать голосом многочисленных жертв, и утверждает, что другие женщины также описывали тревожный опыт с Тиллем Линдеманном. Линн призывала других потенциальных жертв связаться с ней. По всей видимости, очередной скандал вокруг группы Rammstein только разгорается.

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