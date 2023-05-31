Секс-скандал вокруг группы Rammstein набирает обороты

25 мая ирландская певица Шелби Линн сообщила в Twitter, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. На этой вечеринке Тилль Линдеманн разливал текилу. По версии газеты Berliner Zeitung, которая ссылается на сообщение Линн в социальных сетях, во время перерыва на концерте член команды Rammstein по имени Джо провел ее в небольшую комнату для встречи с фронтменом Линдеманном. До этого она несколько раз говорила, что не заинтересована в сексе, и ее заверили, что эта встреча никакого отношения к этому не имеет. Однако Линдеманн, якобы, предполагал именно секс и сердито закричал, когда она повторила ему, что не хочет этого.