Секс-скандал вокруг группы Rammstein набирает обороты

Европейские гастроли группы Rammstein - Europa Stadion Tour - начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. Ирландская фанатка, которая побывала на нем, выдвигает серьезные обвинения против фронтмена Тилля Линдеманна и его команды, пишет RUS TVNET.
25 мая ирландская певица Шелби Линн сообщила в Twitter, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. На этой вечеринке Тилль Линдеманн разливал текилу. По версии газеты Berliner Zeitung, которая ссылается на сообщение Линн в социальных сетях, во время перерыва на концерте член команды Rammstein по имени Джо провел ее в небольшую комнату для встречи с фронтменом Линдеманном. До этого она несколько раз говорила, что не заинтересована в сексе, и ее заверили, что эта встреча никакого отношения к этому не имеет. Однако Линдеманн, якобы, предполагал именно секс и сердито закричал, когда она повторила ему, что не хочет этого.
Шелби Линн опубликовала фото с синяками на теле
Ирландка, по ее собственным утверждениям, проснулась на следующее утро с многочисленными кровоподтеками на теле. Она также заявила, что у нее был озноб и тошнота. Вспомнить она могла лишь отдельные фрагменты того, что произошло. Линн убеждена, что ее накачали наркотиками.
BRUISE UPDATE #rammstein pic.twitter.com/o8Iw0IYAB8— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 26, 2023
Rammstein отвергает все обвинения
Rammstein прокомментировали обвинения в Twitter следующим образом: «Что касается обвинений в наш адрес в Вильнюсе, которые распространяются в социальных сетях, мы можем исключить возможность того, что это имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу».
Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat.— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023
Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.
На это Шелби Линн сердито ответила: «Отвратительно. Как вы смеете отрицать то, что произошло?»
За Линдеманна вступилась его бывшая подруга
Известная немецкая телеведущая София Томалла (Sophia Thomalla), бывшая девушка Линдеманна, тоже отвергла обвинения. «Инцидента в Вильнюсе не было. Это выдумка человека, который хочет за пять минут прославиться за счет рок-звезды», - заявила София Томалла, которая находится в постоянном контакте с Линдеманном, в интервью таблоиду Bild. И добавила: «Тилль - мужчина, который защищает женщин».
«Тилль меня не трогал»
Тем временем Шелби Линн снова заговорила. В Twitter она дала понять, что Линдеманн ее не трогал. «Он признал, что я не хочу заниматься с ним сексом. Я никогда не говорила, что он меня изнасиловал», - написала ирландка, призвав людей читать все ее посты на эту тему для понимания контекста, и не делать поспешных выводов. Бывшая подруга Линдеманна София Томалла тут же поделилась публикацией Линн с кратким комментарием: «Достаточно сказано».
Скандал только разгорается?
Заставить ее замолчать нельзя, заверила Шелби Линн в Twitter, она хотела бы стать голосом многочисленных жертв, и утверждает, что другие женщины также описывали тревожный опыт с Тиллем Линдеманном. Линн призывала других потенциальных жертв связаться с ней. По всей видимости, очередной скандал вокруг группы Rammstein только разгорается.