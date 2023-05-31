42-летняя Равшана Куркова родила второго ребенка

В личном блоге 42-летняя Куркова решилась на откровение - она продемонстрировала кадры с округлившимся животом и поделилась радостью. Правда, Равшана не стала озвучивать имя отца малышки.

«Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью - в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше», - отметила она.

Пользователи Сети вовсю поздравляют актрису с этим событием. «Как же это красиво. Поздравляю вашу большую семью! Любви и бесконечного счастья»; «Боже, какие новости! Равшана, здоровья и счастья!»; «Ох, какая же ты счастливая! Поздравляю и очень люблю!» - делятся подписчики.

К слову, почти три года назад у Равшаны Курковой появился первенец - сын Гаспар. Папой мальчика стал бизнесмен Сергей Амарян.

А в прошлом актриса пережила трагедию, будучи в браке с фотографом Семеном Курковым - она потеряла малыша на позднем сроке беременности. Несколько лет назад общественность буквально заваливала ее вопросами, когда она же станет мамой, ведь время идет. Брюнетка старалась не обращать внимания на некорректные высказывания.