Pakendikeskus объявил о возобновлении работы с помощью новой юмористической рекламы

«Мы очень рады сообщить, что пожар, начавшийся в соседнем здании центра сбора опасных отходов, потушен, и наш магазин на Суу-Сыямяэ вновь открылся!» - сообщает предприятие Pakendikeskus в социальных сетях и шутит, что на прилавок поступили новые товары - коробки с легким запахом копчения, пишет Elu24.
Вечером 23 мая на улице Суур-Сыямяэ загорелся центр сбора опасных отходов. Огонь также распространился на соседний склад Pakendikeskus, который сильно пострадал. Предприятие, ранее выделявшееся несколькими веселыми рекламными постами, вчера объявило в соцсетях, что снова открылось и нашло на складе товары, которые могут заинтересовать людей, ищущих что-то действительно необычное.
«Забудьте о виски с запахом дымка или об угре горячего копчения. Возьмите лучше слегка подкопченые благодаря нашим соседям коробки! Все коллекционеры и друзья Pakendikeskus, приходите в гости и инвестируйте в раритет, пока товар есть в наличии, потому что скоро на полках будут только свежие товары!» - говорится на странице Pakendikeskus в Facebook, добавляя к объявлению шутливую картинку.
В комментариях к публикации люди хвалят рекламный отдел предприятия Pakendikeskus и умение превратить свою беду в юмор.
«Гениально. Ваше творчество очень нестандартное!» - прокомментировал кто-то картинку. «Лучшее лекарство - это хорошее настроение. Спасибо, Pakendikeskus, за эти положительные впечатления. Отличная и этичная реклама со вкусом», - похвалил другой.
23 мая предприятие Pakendikeskus поделилось снимком на странице в Facebook, где умело использовало жуткий пожар в рекламе. «На данный момент для нас нет более важной темы, чем пожар, который начался в центре сбора опасных отходов на Суур-Сыямяэ и, к сожалению, достиг Pakendikeskus», - писали Pakendikeskus на странице в Facebook, отмечая, что эта ситуация для них стала большим шоком.