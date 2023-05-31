Pakendikeskus объявил о возобновлении работы с помощью новой юмористической рекламы

Вечером 23 мая на улице Суур-Сыямяэ загорелся центр сбора опасных отходов. Огонь также распространился на соседний склад Pakendikeskus, который сильно пострадал. Предприятие, ранее выделявшееся несколькими веселыми рекламными постами, вчера объявило в соцсетях, что снова открылось и нашло на складе товары, которые могут заинтересовать людей, ищущих что-то действительно необычное.

«Забудьте о виски с запахом дымка или об угре горячего копчения. Возьмите лучше слегка подкопченые благодаря нашим соседям коробки! Все коллекционеры и друзья Pakendikeskus, приходите в гости и инвестируйте в раритет, пока товар есть в наличии, потому что скоро на полках будут только свежие товары!» - говорится на странице Pakendikeskus в Facebook, добавляя к объявлению шутливую картинку.

В комментариях к публикации люди хвалят рекламный отдел предприятия Pakendikeskus и умение превратить свою беду в юмор.

«Гениально. Ваше творчество очень нестандартное!» - прокомментировал кто-то картинку. «Лучшее лекарство - это хорошее настроение. Спасибо, Pakendikeskus, за эти положительные впечатления. Отличная и этичная реклама со вкусом», - похвалил другой.