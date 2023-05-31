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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Молодая мать о самокатах Bolt: перепрыгивайте, если хотите пройти по этому тротуару!

Bolt в курсе ситуации и перемещает самокаты
Крислин Метсанурм
, репортер
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Электросамокат Bolt.
Электросамокат Bolt. Фото: Mailiis Ollino

С приходом весны и сезона электросамокатов на улицах возник настоящий хаос, так как часто самокаты паркуют неправильно или небрежно, мешая другим участникам дорожного движения. «Электросамокаты постоянно валяются на дороге кое-как», - говорит мать, передвигающаяся с детской коляской, для которой самокаты, лежащие на земле, часто доставляют ей неудобства, пишет Elu24.

«Это же абсурд! Если пешеход еще кое-как может пройти, то как мне проехать здесь с коляской?» - спрашивает мать, передвигающаяся по городу с коляской, которой приходится преодолевать настоящую полосу препятствий во время прогулок.

По словам матери двоих маленьких детей, передвижение по тротуарам часто затруднено из-за того, что электросамокаты постоянно валяются на земле кое-как. «Это ужасная проблема», - заявляет она, также делясь фотографиями самокатов, оставленных возле торгового центра Ülemiste.

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