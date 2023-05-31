ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Молодая мать о самокатах Bolt: перепрыгивайте, если хотите пройти по этому тротуару!

С приходом весны и сезона электросамокатов на улицах возник настоящий хаос, так как часто самокаты паркуют неправильно или небрежно, мешая другим участникам дорожного движения. «Электросамокаты постоянно валяются на дороге кое-как», - говорит мать, передвигающаяся с детской коляской, для которой самокаты, лежащие на земле, часто доставляют ей неудобства, пишет Elu24.