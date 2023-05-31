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Эстонский миллионер Райво Хейн поделился милым видео с новым членом семьи

Александра Юрман
, Репортер Elu24
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Райво Хейн
Райво Хейн Фото: Silvia Paluoja

«Две собаки лучше, чем одна», - говорит предприниматель Райво Хейн о новом члене семьи - собаке по имени Луми Брианна. Смотрите милое видео и фотографии!

Райво Хейн поделился милыми фотографиями нового члена своей семьи в Twitter.

В дополнение к снимкам Райво поделился милым видео щенка в Instagram, где заявил, что появление нового жителя в доме не просто для взрослой собаки.

«Одна собака - хорошо, с ней ты каждый вечер выходишь на прогулку, чтобы ты мог больше двигаться. А вы знаете, что собака думает о вас? Собака думает, что ты лучший человек в мире».

Райво просит людей задать себе вопрос: действительно ли вы самый лучший человек?

Он задает себе этот вопрос каждый день и, к сожалению, вынужден признать, что еще не достиг нирваны, но он старается, и вторая собака помогает ему в этом.

«Друзья, будьте добры к другим! Будьте добры к себе! И не связывайтесь с плохими людьми!» - говорит Райво в конце видео и советует всем заниматься собой и больше двигаться.

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