Будет блестеть: как очистить фильтр вытяжки от жирного налета за десять минут

Вытяжку рекомендуется чистить хотя бы пару раз в месяц. Но не все хозяйки об этом помнят. Поэтому, когда техника начинает барахлить, многие начинают искать мастера. Хотя нужно всего лишь убрать накопившийся жир с фильтра, пишет Телепрограмма.