Джонни Депп отложил концертный тур из-за травмы, которую получил на Каннском фестивале

«Джонни получил болезненную травму лодыжки во время последних выступлений, и его врач посоветовал ему пока не путешествовать. Он опустошен таким поворотом событий, но с нетерпением ждет возможности отдохнуть», - говорится в заявлении группы.

Как рассказал портал TMZ со ссылкой на друга Деппа, актер прибыл на Каннский фестиваль с поврежденной лодыжкой, но, несмотря на это, провел два трибьют-концерта в память о своем друге Джеффе Беке, который умер в январе этого года. Перенапряжение, в свою очередь, привело к перелому.

Ранее Депп представил первый за три года фильм со своим участием «Жанна Дюбарри», который удостоился семиминутных оваций. Ранее актер лишился проектов из-за обвинений со стороны бывшей жены Эмбер Херд в домашнем насилии.

В Каннах он также пообщался с журналистами и прокомментировал свою «отмену». «Чувствую ли я себя "отмененным" сейчас? Нет, совсем нет. Я не чувствую никакой "отмены", потому что не думаю о Голливуде. Мне больше не нужен Голливуд», - заявил он.