Исследователи регулярно рапортуют о новых открытиях, сделанных при погружении к обломкам затонувшего в Атлантическом океане 15 апреля 1912 года лайнера. Так, недавно там было найдено ожерелье, которое никто не носил и не видел с момента гибели «Титаника» после столкновения с айсбергом, пишет Супер.
Среди обломков «Титаника» обнаружили скрытое сокровище – его никто не видел с момента гибели лайнера
Подводные аппараты компании Magellan потратили более 200 часов прошлым летом, сделав 700 тысяч снимков корабля, чтобы создать 3D-реконструкцию. На изображениях запечатлено ожерелье, сделанное из зуба мегалодона, доисторической акулы, со встроенными в него золотыми украшениями. Соглашение между Великобританией и США запрещает поднимать артефакты с места крушения и окружающего его ложа. Поэтому команде исследователей пришлось оставить ожерелье на месте. Однако компания Magellan планирует отыскать владельца найденного сокровища с помощью искусственного интеллекта и связаться с членами семей 2200 пассажиров затонувшего «Титаника».
С помощью различных технологий, в том числе распознавания лиц, будут проанализированы видеозаписи посадки пассажиров на корабль. Ричард Паркинсон, генеральный директор Magellan, описывает находку как «удивительную, красивую и захватывающую дух».