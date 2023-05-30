Среди обломков «Титаника» обнаружили скрытое сокровище – его никто не видел с момента гибели лайнера

Подводные аппараты компании Magellan потратили более 200 часов прошлым летом, сделав 700 тысяч снимков корабля, чтобы создать 3D-реконструкцию. На изображениях запечатлено ожерелье, сделанное из зуба мегалодона, доисторической акулы, со встроенными в него золотыми украшениями. Соглашение между Великобританией и США запрещает поднимать артефакты с места крушения и окружающего его ложа. Поэтому команде исследователей пришлось оставить ожерелье на месте. Однако компания Magellan планирует отыскать владельца найденного сокровища с помощью искусственного интеллекта и связаться с членами семей 2200 пассажиров затонувшего «Титаника».