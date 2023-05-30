Из Риги все же убрали Пушкина. К чему такая спешка?

Из парка Кронвалда в Риге сегодня убрали скульптуру русского поэта Александра Пушкина. Депутаты считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды.
Буквально накануне глава Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне в интервью латвийскому радио сообщила, что на то, чтобы убрать памятник, может уйти два месяца. Рижское агентство памятников 30 мая перевезло скульптуру на склад, чтобы затем передать ее Союзу художников, с которым достигнуто соглашение о ее хранении, пишет MixNews.
Такая спешка может вызвать мысль о том, что памятник убрали к 6 июня - в день рождения поэта, отмечается Пушкинский день и День русского языка.
На самом же деле, решение о перемещении скульптуры принято в связи с тем, что в 2009 году Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и Государственная инспекция по охране памятников культуры не одобрили ее размещение в парке Кронвалда, была рекомендация выбрать другое место.
Таким образом, то, что скульптура была установлена в парке и до настоящего времени находилась там, являлось нарушением нормативных актов. 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос скульптуры в более подходящее место. Днем ранее глава Комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне в интервью латвийскому радио сообщила, что на то, чтобы убрать памятник, может уйти два месяца.