Гороскоп на последний день мая: что ждет разные знаки Зодиака?

Овен

Стоит позаботиться о своем здоровье, по возможности избежать перегрузок и проявлять осторожность в поездках. Жизненный потенциал снижается, и недомогание может испортить впечатление от неплохого во многих отношениях дня. Даже если вы не будете слишком усердствовать в работе, основных целей удастся достичь, а серьезных ошибок – избежать. Принять верное решение помогут единомышленники и проверенные деловые партнеры.

Советы членов семьи также придутся очень кстати, их внимание вас порадует. Этот день подходит для небольшого праздника в узком кругу или встречи с любимым человеком; от вас же требуется не относиться серьезно к организации подобных мероприятий и не переживать из-за пустяков.

Телец

Некоторые разочарования не исключены. Неприятные моменты будут связаны с необходимостью выполнять тяжелую, но совершенно не интересную для вас работу. Держите коллег и руководство в курсе своих планов, самодеятельность в важных делах сейчас совершенно ни к чему. Это хороший день для обсуждения планов на будущее, ваше умение мыслить здраво позволит избежать ошибок в расчетах и прогнозах.

Проблемы в личных отношениях маловероятны – в данной сфере очевидно доминирование позитивных тенденций. Незапланированная поездка не позволит вам провести в обществе близких людей столько времени, сколько хотелось бы, но общение все равно будет приятным для всех.

Близнецы