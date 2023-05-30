Записки из дневника эстонки: семья Михкеля думала, что он в море, пока мы были вместе

Знаете, прошлым летом у меня были отношения с Михкелем. Хотите верьте, хотите нет, но, несмотря ни на что, Михкель все это время был рядом со мной, поддерживал и любил. Конечно, он знал, что лето заставляет меня жаждать чего-то большего, пишет Nelli Teataja.

Улыбка случайного барабанщика меня покорила

Начало лета. Пляж Хаапсалу. Светило солнце, люди смеялись, и, можете себе представить, внезапно меня охватила настоящая жажда приключений. Я видела, как незнакомые и достойные финские мужчины подходили к пляжу, все с блестящими глазами и соблазнительными улыбками.

Я заметила одного барабанщика из танго-оркестра с харизмой, которая меня очаровала. Я увела его с дорожки, и остальное буквально стало историей секса.

Горячая ночь, хоть огнетушитель неси

В июле приехал пожарный, мускулистый и уверенный в себе. Это был мужчина с жестким тембром голоса и зажигательной улыбкой. Я чувствовала, как поднимается температура, когда он приближался ко мне. Мы танцевали и веселились, и казалось, что время остановилось.

Другие попытки тоже были успешными

Я также чувствовала свободу, адреналин и волнение с другими незнакомыми мужчинами. Они открыли во мне новые стороны. Я начала рисовать и заниматься гончарным делом. Я чувствовала себя живой и в настоящем моменте.

Конец лета

В конце лета я снова оказалась рядом с Михкелем. Он протянул мне сладкое мороженое и улыбнулся своей милой и причудливой улыбкой. В его глазах я увидела любовь, а его прикосновение принесло чувство защищенности. Я поняла, что на самом деле именно он был моим убежищем, моей вечной поддержкой.

Я поняла, что такое настоящая любовь

Я поняла, что авантюрные любовные похождения приходят и уходят, но летние отношения остаются. Они как маяки посреди бурного моря. Я поняла, что моя трехмесячная любовь к Михкелю была настоящей и глубокой. В октябре он вернулся в Норвегию к своей семье, они думали, что он был в море, но на самом деле он был со мной на отдыхе. Я верю, что этот богатый опыт заставил его еще больше полюбить свою жену.

Целую,