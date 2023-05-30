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Звезда сериала «Сверхъестественное» прибыл в Украину

Limon.ee
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Миша Коллинз.
Миша Коллинз. Фото: Iris Edinger via www.imago-images.de

Американский актер Миша Коллинз, известный ролью Кастиэля в сериале «Сверхъестественное», приехал в Киев. Снимки знаменитости 30 мая опубликованы на странице фандрайзинговой платформы United24 в Intsgram, пишет Гордон.

Коллинз прибыл в Украину вместе с бывшим украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины, первым послом United24 Андреем Шевченко и его сыном Джорданом.

Ранее Коллинз разместил на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с коллегами по сериалу с украинским флагом в руках.

«Текущее настроение», - подписал он снимок.

«Сверхъестественное» - фэнтези-сериал, созданный Эриком Крипке. Премьера состоялась 13 сентября 2005 года на телеканале The WB.

Главные герои проекта, братья Винчестер, - охотники за потусторонними силами и нечистью.

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