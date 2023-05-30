Звезда сериала «Сверхъестественное» прибыл в Украину

Коллинз прибыл в Украину вместе с бывшим украинским футболистом, экс-главным тренером сборной Украины, первым послом United24 Андреем Шевченко и его сыном Джорданом.

Ранее Коллинз разместил на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с коллегами по сериалу с украинским флагом в руках.