ВЫИГРАЙ ВАУЧЕР НА LIMON.EE! ⟩ На Певческом поле откроется 500-метровая улица еды

Гостей фестиваля ждет самое обширное меню: от бургеров ручной работы до модных поке, от тако до вкуснейшего чуррос. В этом году география участников фестиваля на много шире - впервые на фестивале будут присутствовать фудтраки из Литвы и Финляндии.

Фото: Фото организаторов

«Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году он снова будет проходить в двухдневном формате. Для посетителей фестиваля будет предложен самый большой кластер уличной еды в Балтии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей фестиваль с аутентичной уличной едой своей страны. В этом году фестиваль будет по-настоящему международный», - говорит пресс-секретарь мероприятия Рено Хекконенс.

В течение обоих дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа. Будет работать несколько DJ-зон, с резидентами Noorte DJ Kool. В оба дни фестиваля состоится соревнование по поеданию бургеров.

По традиции в рамках фестиваля работает большой парк Sky Тиволи из Чехии. На месте будет более 15 аттракционов, как для взрослых так и детей. Также будет работать детская зона и мини - зоопарк.

Фестиваль «Большая улица еды» будет открыт в субботу, 3 июня с 12:00 до 23:00 и в воскресенье 4 июня с 12:00 до 23:00. Вход на фестиваль с ворот Ору и Мере. Помимо Таллинна в этом году фестиваль Большая улицы будет проходить в Раквере (10 июня) и в Хаапсалу (21-22 июля).