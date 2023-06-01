Ошибка во время еды, которая заставляет набирать лишний вес

В наши дни люди предпочитают во время трапезы заниматься параллельно чем-то еще. Кто-то ест под телевизор или видео в Интернете, кто-то читает соцсети, а кто-то вообще уже давно привык обедать на ходу. Однако лучший вариант для здоровой трапезы - сконцентрироваться непосредственно на самом приеме пищи.

Наш организм устроен так, что любой раздражитель во время приема пищи обязательно перетянет внимание на себя. Есть так называемый «эффект попкорна». Замечали ли вы, как легко съесть огромную порцию снэка за просмотром интересного фильма и не заметить этого? Многие современные родители используют этот трюк, чтобы накормить ребенка: достаточно просто включить мультфильмы — и малыш может съесть даже то, от чего буквально недавно отказывался.

Однако есть одна проблема: в такой обстановке человек вообще не разбирает, что ест. А это довольно вредно для людей всех возрастов.