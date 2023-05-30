ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Мощь природы!» В Пярнуском заливе бушует смерч

«Чаще всего это торнадо очень узкое, но бывает и довольно широким. Вращение не всегда быть заметным на расстоянии. Если такой вихрь не опускается на сушу или поверхность воды, его называют воронкообразным облаком», - отмечает Кийтсак, добавляя, что явление состоит не только из воздуха, но и из воды, всосавшейся с уровня моря.