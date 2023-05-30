ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Мощь природы!» В Пярнуском заливе бушует смерч

Сегодня в обед в Пярнуском заливе бушевал необычный природный феномен. «Это ураган в море что ли?» - спрашивает в социальных сетях Татьяна, проживающая в Пярну.
«Мощь природы!» - сообщает местный житель, заметивший смерч в Пярнуском заливе. Синоптик Кайро Кийтсак объясняет, что водяной смерч - это торнадо, развивается над поверхностью воды.
«Чаще всего это торнадо очень узкое, но бывает и довольно широким. Вращение не всегда быть заметным на расстоянии. Если такой вихрь не опускается на сушу или поверхность воды, его называют воронкообразным облаком», - отмечает Кийтсак, добавляя, что явление состоит не только из воздуха, но и из воды, всосавшейся с уровня моря.
Смотрите галерею из фото местных жителей: