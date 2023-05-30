ВИДЕО ⟩ Горячая вечеринка, годами объединяющая русских и эстонцев, вновь прошла в Таллинне

Под русские ретро-хиты и их современные ремиксы гости окунулись в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson вернули нас в наши дни.

«Танцевальный рай» проходил сразу на двух этажах загадочного клуба Vatican, и посетители с восторгом перемещались с одного танцпола на другой, следуя за шоу-программой и не желая ничего пропустить.

Эстетическое наслаждение гостям обеспечила уникальная шоу-программа светодиодных балерин, а звуки лед-саксофона Генри Арукюла добавили акустической феерии. Очаровательные нимфы гоу-гоу придадут эйфорию вечеру.

Спецэффекты и специальные украшения переносили гостей на планету самой любимой музыки и приятных ретро-воспоминаний!

Вечеринки «Танцевальный рай» - это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!

Организаторы благодарят всех гостей и приглашают присоединиться на следующий вояж «Танцевальный рай Island Party Fest», который пройдет 15-17 июля на острове Вийрелайд.