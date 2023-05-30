Легендарную гитару скончавшегося эстонского музыканта выставили на аукцион по невероятно высокой цене

Сибуль купил новую гитару Suhr P1988 Pro Series в начале 2000-х и играл на ней на многих концертах группы Ultima Thule. Кроме того, именно на ней было сыграно большинство песен из альбома Ultima Thule 2010 года Jälgede jälgedes.

Эта гитара - единственный инструмент музыканта, который могут приобрести поклонники его творчества. Другие гитары Рихо Сибуля используются его близкими друзьями-музыкантами.

Гитарный аукцион был запущен осенью прошлого года, чтобы почтить память Рихо Сибуля, скончавшегося в возрасте 64 лет. Аукцион завершится завтра вечером, 31 мая, в галерее Artdepoo по адресу Яху, 12 концертом музыки Рихо Сибуля в исполнении его близких друзей.