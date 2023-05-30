Художественная галерея Haus Galerii в сотрудничестве с НКО Kuukitarr выставила на аукцион электрогитару, принадлежавшую Рихо Сибулю, по стартовой цене 6500 евро. Вырученные средства пойдут на создание Музея Рихо Сибуля на Хийумаа, где будет собрано духовное наследие легендарного музыканта, пишет Elu24.
Легендарную гитару скончавшегося эстонского музыканта выставили на аукцион по невероятно высокой цене
Сибуль купил новую гитару Suhr P1988 Pro Series в начале 2000-х и играл на ней на многих концертах группы Ultima Thule. Кроме того, именно на ней было сыграно большинство песен из альбома Ultima Thule 2010 года Jälgede jälgedes.
Эта гитара - единственный инструмент музыканта, который могут приобрести поклонники его творчества. Другие гитары Рихо Сибуля используются его близкими друзьями-музыкантами.
Гитарный аукцион был запущен осенью прошлого года, чтобы почтить память Рихо Сибуля, скончавшегося в возрасте 64 лет. Аукцион завершится завтра вечером, 31 мая, в галерее Artdepoo по адресу Яху, 12 концертом музыки Рихо Сибуля в исполнении его близких друзей.