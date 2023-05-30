«Черт знает где»: эстонская миллионерша поехала к подруге и заблудилась

В минувшие выходные предпринимательница Катри Теллер поделилась в социальных сетях забавной историей. «Я изо всех сил борюсь, чтобы опровергнуть этот глупый стереотип о блондинках», - начала Теллер, продолжив: «Я поехала в гости к подруге за город, но села не на тот автобус!»

Автобус, который, как думала Теллер, довезет ее к подруге, увез ее в неизвестном направлении. «А теперь я черт знает где», - смеется Теллер, которая оказалась не сильно расстроенной.

«Но в остальном я молодец. На первой же автобусной остановке я позвонила в службу поддержки и спросила, где именно нахожусь находится. Еще мне удалось загрузить деньги на зеленую проездную карту», -​ описала свои приключения Теллер.

Катри Теллер села не на тот автобус, когда отправилась в гости к подруге. Фото: Kuvatõmmis Instagrami-loost

Instagram stories Теллер закончилась тем, что она надеется, что приятельница заберет ее. Неизвестно, как долго Теллер ждала свою подругу, потому что больше Теллер не говорила о ситуации.