Василиса Володина назвала знак Зодиака, у которого в июне под угрозой карьера и репутация

«Для вас июнь - время самозабвенной борьбы за свое место в социуме. Придется доказывать свой авторитет, свое право на признание. А завязаться эта история может поначалу неприятно. Например, со сплетен и слухов за спиной или доносов, порочащих репутацию и угрожающих карьере», - рассказывает астролог на своем Телеграм-канале.

Ну а поскольку проблему всегда лучше предупредить, чем решить, Василиса Володина рекомендует уже сейчас «брать ситуацию в свои руки» и «разоблачать вредителей». В общем, дорогие Львы, внимательнее присматривайтесь к своему окружению - в первую очередь на работе: интриганов, строящих козни за спиной, как правило, не так сложно вычислить, если задаться такой целью.