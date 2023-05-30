Loreen единственная из участников Евровидения-2023, кто отказался подписать флаг Украины

Победительница Евровидение-2023 Loreen из Швеции отказала участникам украинской группы Tvorchi подписать флаг Украины, который они намерены разыграть на благотворительном аукционе. Об этом в комментарии, который 29 мая опубликован на сайте Обозреватель, заявила менеджер группы Tvorchi Юлия Могилюк.

Могилюк отметила, что шведская певица стала единственной из всех участников конкурса, кто отказался оставить автограф на флаге.

«Loreen, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех и единственная, кто отказала подписать флаг, который мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины», - подчеркнула менеджер.

Могилюк призналась, что фаны Евровидения хейтили группу Tvorchi и Украину, передает Gordonua.