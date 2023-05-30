Limon.ee - 12 лет! Поздравьте любимый портал и выиграйте ужин в роскошном ресторане

С 14:00 до 18:00 в прямом эфире развлекательного шоу ведущие Эдгар Гергель и Светлана Карабут примут звездных гостей, помучают их каверзными вопросами и заданиями, а также дадут слово всем желающим. Возможность выйти в прямой эфир будет предоставляться пришедшим на место читателям и зрителям в течение всего эфира, но отдельный момент для этого предусмотрен в 15:45. Желающим попасть в эфир нужно быть в 15:30 у входа в кафе.

В течение четырехчасового эфира среди пришедших на место зрителей будут разыгрываться призы от наших спонсоров.

Мы приглашаем всех вас, дорогие читатели, разделить с нами этот праздник. Приходите 2 июня в уютное кафе Kofeman, чтобы поздравить всю нашу трудолюбивую редакцию, офис которой в этот день тоже переедет в кафе, чтобы мы могли встретиться лично и пообщаться.

Если не сможете прийти лично или просто хотите принять участие в нашем розыгрыше, запишите горизонтальное видеопоздравление для коллектива портала Limon.ee продолжительностью до 2 минут, отправьте его на адрес: info@limon.ee, в письме обязательно укажите ваше имя и контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами в случае победы.

Среди всех, кто пришлет поздравительные видео, будет разыграна подарочная карточка на 25 евро от ресторана MEAT Resto & Butchery. Кроме того, самые яркие видео мы покажем в прямом эфире шоу примерно в 17:30.