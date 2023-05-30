Видео ⟩ «Путин дал мне уехать»: звезда сериала «Ольга» Яна Троянова рассказала, где теперь живет

Российская актриса Яна Троянова покинула Россию. Звезда сериала «Ольга» пропала с экранов и из соцсетей еще в прошлом году. Поклонники начали беспокоиться. Ходили слухи, что Троянова уехала в Грузию из-за проблем со здоровьем. В беседе с Юрием Дудем актриса рассказала о переезде во Францию, политике, съемках для ТНТ, «Последнем герое» и будущем, пишет RUS TVNET.
«Это было последнее право, которое оставил мне Путин. Путин дал мне уехать», - призналась 50-летняя Яна Троянова. Она объяснила, что за последние 10 лет в России перепробовала все, а потому воспользовалась правом и уехала.
«Мне было опасно оставаться. Уехала 15 октября, удивительно, что как раз в это время закончились съемки "Ольги"... У меня остается несколько дней, чтобы до этого времени улететь. Около меня уже фээсбэшники. Когда начинается хаос в мире, мы прибегаем к астрологии, и я была не исключением. Мой астролог сказала мне то же самое. До 15 октября надо уехать. Я вообще не собиралась во Францию, это все очень рандомно получилось», - вспоминает Яна.
Она ждала визу из посольства Франции. Еще доносила документы, и 15 октября ей доставили визу. Актриса не могла поверить. Ей казалось, что у нее какие-то привилегии.
У Яны Трояновой виза таланта. Ее выдают на основании того, что она более не может делать проекты в России, не может там работать, кроме этого, ей надо было показать, что она боролась против режима. Сначала она уехала в Стамбул, а потом улетела во Францию. Некоторое время Троянова прожила в Париже и приобрела домик в Пюто. На данный момент актриса на какое-то время приехала в Версаль, где и дала интервью Юрию Дудю, но оставаться она не собирается.
Троянова не стала скрывать, что отравление Алексея Навального ее очень подкосило. Она захотела выйти из политики. Актриса до последнего жила в розовых очках и верила, что это будущий президент. Он придет к власти, и все будет хорошо, но этого не произошло. Яна продолжала сниматься в телепроектах, но ей стали намекать о том, что она в опасности.
Какое-то время власти ее не трогали. После истории с Романом Протасевичем актриса была окончательно напугана. На тот момент у нее был уже второй суд. После него Троянова улетела в Грузию. Там она стала жить, поправлять свое здоровье и восстанавливаться. Внезапно ей предложили снять новый сезон сериала «Ольга». Актриса дала продюсерам слово, что она будет молчать, о чем пожалела 24 февраля 2022 года.
Прилетев в РФ, она не верила, что кто-то еще будет снимать «Ольгу», когда уже началась война. Но она решила продолжить сниматься, чтобы оттеснить пропаганду, насколько это возможно: «Это не то что напоследок, а то, что могу. Я пошла на это из-за данности. Троянова, которая в оппозиции, идет на телек... Я иду, чтобы напомнить о себе. Я никогда не поддерживала Путина».
Во Франции Яна уже начала учить французский язык. Она не скрывает, что пока не хочет пропадать, а наоборот - хочет сделать что-то для своих. За это время Троянова сильно похудела - до 47 килограммов. Актриса откровенно рассказала, что из-за войны не могла есть несколько месяцев.
Видео: Интервью с Яной Трояновой