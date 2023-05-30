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Оля Полякова: «Я могу заявить, что больше никогда в жизни не буду петь на русском»

Limon.ee
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Оля Полякова
Оля Полякова Фото: Pressifoto

Украинская певица Оля Полякова 26 мая в в эфире радио «Львівська хвиля» заявила, что больше не разговаривает на русском языке, а также не намерена исполнять русскоязычные песни.

«Мы как никогда захотели стать украинцами. И я не исключение, я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что больше никогда в жизни не буду петь на русском языке», - заявила артистка.

Описывая свою новую концертную программу «Все буде добре», в которую входят новые украиноязычные композиции артистки, а также хиты, переведенные на украинский язык, Полякова назвала ее «манифестом сильной женщины».

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