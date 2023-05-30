СМОТРИ ⟩ Сексуальная эстонская телезвезда показала свои ноги после 42-километрового забега на Рухну

«Когда кто-то из моих знакомых заикнулся о марафоне, я подумал, что бег по острову - это, наверное, идеальный способ познакомиться с его природой», - сказала телеведущая. Керту Юккум показала в Инстаграме, как пробежала свой 15-й марафон на маленьком эстонском острове и рассказала, что ее больше всего поразило.

«Какой рай нас ждал! - восклицает Юккум, пообещавшая себе, что в этой жизни главное - получать удовольствие. - Первая половина марафона была идеальной, хотя дистанция вдоль песчаных пляжей, лесных тропинок и ровной местности была одной из самых трудных. Вторая половина была настолько тяжелой, что я горько пожалела, что вообще решилась на такое. Другие бегуны лишь быстро проносились мимо меня. Это означало, что большую часть марафона я провела в гордом одиночестве», - говорит она, описывая красоту и боль, которые она испытала на Рухну.

В своем посте в Фейсбуке Юккум добавляет, что для преодоления 42 километров ей пришлось сделать два круга по острову, длина которого составляет пять километров, а ширина - четыре километра.