ЖУТКО ⟩ При странных обстоятельствах обнаружено тело пропавшего без вести 44-летнего киноактера

Его тело отыскали в сундуке, закопанном на глубине почти двух метров в Рио-де-Жанейро на заднем дворе дома Кампу-Гранди, Бразилия. Руки Мачадо были связаны, а шею обвивала металлическая проволока, что указывает на то, что артиста пытались задушить.

Звезде теленовелл было 44 года. Он исчез в январе 2023-го, а его тело было обнаружено 22 мая - через четыре месяца после исчезновения.

Как пишет DailyMail, адвокат семьи актера сообщил, что сундук принадлежал Мачадо и раньше был вывезен из его дома.

«Джефферсона хладнокровно и жестоко убили завистливые, злые и, конечно же, беспринципные люди», - написала в Instagram актера подруга семьи Синтия Хильсендегер.

Семья Мачадо узнала, что он исчез после того, как неправительственное агентство сообщило им, что восемь его собак остались брошенными в доме в Рио-де-Жанейро. У каждой из собак был чип - двое из них умерли, а шестеро проходят лечение в ветеринарном центре.

Мать актера Мария дас Дорес рассказала, что в последний раз разговаривала с сыном 29 января. По ее словам, Джефферсон ездил в Сан-Паулу на собеседование по поводу работы и останавливался в доме друга. Она забеспокоилась, когда перестала получать от сына звонки. Вместо этого женщине приходили только текстовые сообщения с ошибками. «Он также написал, что уронил свой мобильный телефон в унитаз, поэтому не может сделать видеозвонок», - поделилась мать Мачадо.

По мнению Дас Дорес, ее сына убили мошенники, которые пообещали ему помочь получить роль в мыльной опере на местном бразильском канале TV Globo.

Дас Дорес говорит, что убийцы расправились с ее сыном, чтобы забрать его машину, дом и деньги, полученные в результате недавно выигранного им судебного процесса.