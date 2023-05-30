ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Что не так на этой фотографии? Житель Таллинна нашел на улице нечто необычное

«Находится ли она там до сих пор, не могу сказать. Она была там вчера в 7:30 утра», - сообщила Нелли группе «Люди Каламая» в Facebook, после того, как заметила стиральную машину, оставленную у дверей ее многоквартирного дома на улице Валгевазе в понедельник утром.

Стиральная машинка на улице Валгевазе в Таллинне Фото: Erakogu

Под этим снимком много шуточных комментариев пользователей Сети. «Нужно отвезти в приют», - предлагает один, а другой указывает на то, что кто-то неправильно понял объявление местных властей о том, что планируется уборка улиц. «Это день открытых дверей», - пишет третий, видимо, имея в виду дверцу стиральной машинки, оставленную открытой.

«Новая камера контроля скорости? Камера для хранения продуктов? Общественная прачечная?» - в комментариях предлагаются и другие варианты того, почему стиральная машина могла оказаться на улице.

Однако есть и предположение, что, возможно, существует договоренность с уборочными службами, и стиральную машинку убирут с улицы в течение дня. «Что в этом такого? Если вам нужно от нее избавиться, я ее заберу», - говорит один из них, предлагая услугу.

В интернете можно найти множество компаний, предлагающих вывоз старой бытовой техники, как бесплатно, так и за умеренную плату.