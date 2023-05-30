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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Что не так на этой фотографии? Житель Таллинна нашел на улице нечто необычное

Limon.ee
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Каламая в Таллинне. Снимок иллюстративный.
Каламая в Таллинне. Снимок иллюстративный. Фото: Aimur Kytt/Shutterstock

В понедельник с утра пораньше житель Таллинна заметил на улице Валгевазе в Каламая оставленную на тротуаре стиральную машинку, пишет Elu24

«Находится ли она там до сих пор, не могу сказать. Она была там вчера в 7:30 утра», - сообщила Нелли группе «Люди Каламая» в Facebook, после того, как заметила стиральную машину, оставленную у дверей ее многоквартирного дома на улице Валгевазе в понедельник утром.

Стиральная машинка на улице Валгевазе в Таллинне
Стиральная машинка на улице Валгевазе в Таллинне Фото: Erakogu

Под этим снимком много шуточных комментариев пользователей Сети. «Нужно отвезти в приют», - предлагает один, а другой указывает на то, что кто-то неправильно понял объявление местных властей о том, что планируется уборка улиц. «Это день открытых дверей», - пишет третий, видимо, имея в виду дверцу стиральной машинки, оставленную открытой.

«Новая камера контроля скорости? Камера для хранения продуктов? Общественная прачечная?» - в комментариях предлагаются и другие варианты того, почему стиральная машина могла оказаться на улице.

Однако есть и предположение, что, возможно, существует договоренность с уборочными службами, и стиральную машинку убирут с улицы в течение дня. «Что в этом такого? Если вам нужно от нее избавиться, я ее заберу», - говорит один из них, предлагая услугу.

В интернете можно найти множество компаний, предлагающих вывоз старой бытовой техники, как бесплатно, так и за умеренную плату.

Что касается вопроса о том, разрешается ли временно оставлять стиральную машину (или другую бытовую технику) на улице, например, для последующего вывоза мусора, то на момент написания статьи районная управа еще не дала ответа. 

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