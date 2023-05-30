«Как убить школьного директора?» Крик души бывшего руководителя Лихулаской гимназии потряс общественность

«Я уже на шестом месяце восстановления, так что, надеюсь, скоро всё уладится. Желание работать директором школы пропало навсегда», - пишет Сирет Кескюла, бывший директор гимназии Лихула, в социальных сетях, объясняя, почему она покинула свой пост после четырех лет работы. Волостной старейшина говорит, что это личный эмоциональный взгляд Кескюла на управление учебным заведением.
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«Привет, я Сирет, и я бывший директор школы.... Так можно начать собрание на реабилитационном курсе для всех директоров школ, недавно вышедших на пенсию. Только в моем кругу знакомых уже есть несколько таких директоров школ, которые недавно ушли с работы или собираются сделать это в ближайшем будущем», - пишет Сирет Кескюла в социальных сетях, добавляя, что всё это вызвало у нее желание написать о своем опыте бывшего директора школы.