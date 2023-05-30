Журналист о парном турнире эстонской теннисистки с россиянкой: Кайя Канепи, иди в задницу!

Теннисистка также что-то пробубнила о том, что не хочет разделять людей.

Конечно, сейчас хочется саркастически воскликнуть, повторив старый, хорошо известный афоризм о том, что спортсмен был на тренировке, когда раздавали здравый смысл и мозг.

Полнейшая глупость!

Эстонский дирижер Андрес Мустонен недавно попытался нам объяснить, что он живет в других сферах, где нет смысла обращать внимание на войну, и эта же шайка часто думает, что в войне виноваты американцы и НАТО, а не этот милый Путин, у которого просто «не было выбора», кроме как начать «денацификацию» ужасной Украины.

Решение Кайи поиграть с парой агрессоров (к счастью, они довольно быстро надули щеки) глупо, цинично и абсолютно бесполезно. Нужно быть исключительным дураком, чтобы не понимать, что стремление России вновь вернуться в большой спорт является неотъемлемой частью ее военной пропаганды. Не что иное, как стремление вернуться в соответствие со всем остальным миром, как будто невинные люди в Украине не умирают толпами всё время.

Защита ненавистников

В нашем глобальном обществе активны самые разные люди, которые делятся на группы друзей в соответствии со своими интересами. Филателисты, любители литературы, автолюбители, любители истории и так далее. И, конечно же, спортсмены и спортсменки. Занимаются своим делом, пусть занимаются своим. Очень хорошо.