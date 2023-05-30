Это удивительная группа людей, которая рекомендует разделять политику, культуру, спорт и человеческие отношения во время войны, говорит журналист Юку-Калле Рейд. Теперь в ряды бригады «УХ!» вступила теннисистка Кайя Канепи, которая на самом деле просто взбаламутила воду в своей области. Иди в задницу, Кайя, защитница военных преступников.
Журналист о парном турнире эстонской теннисистки с россиянкой: Кайя Канепи, иди в задницу!
Некоторые из нас, наверное, еще хорошо помнят эпизоды, когда в 2008 и 2012 годах сомалийские пираты захватили несколько судов с эстонскими моряками. Пираты, действовавшие в то время, потребовали большой выкуп, и, конечно, в таком случае иностранный гражданин был бы лучшей гарантией. Более или менее нормальные страны, как правило, не бросают своих людей в беде. Кроме того, десятки стран, моряки которых не были заложниками, проявили солидарность. Я расскажу, почему здесь уместно говорить о Кайе Канепи.
Дурацкое обращение Канепи
Когда эстонских моряков судили в Индии и посадили в тюрьму на два года, мы с Кайей Канепи участвовали в кампании, чтобы привлечь внимание общественности и помочь собрать эквивалент для освобождения наших моряков. Вместе с нами также участвовали Урве Пало, Артур Тальвик, Таави Тепленков.
Наша задача состояла в том, чтобы сфотографироваться для рекламных плакатов, держа в руках спасательный круг как символ. Нам даже не пришло в голову просить денег за участие в этой акции. Фотографирование заняло много времени, мы разговаривали с Кайей о нашей планете, погоде и людях. Она показалась нам очень отзывчивой и сочувствующей женщиной.
«Нужно быть необыкновенным дураком, чтобы не понимать, что стремление России вернуться в большой спорт является неотъемлемой частью ее военной пропаганды...»
Но теперь произошло нечто безумное: на борту захваченного судна находилось менее десяти эстонских моряков, и Кайя не посчитала за труд вступиться за них. В Украине погибли десятки тысяч людей, кровопролитие продолжается, но у Кайи внезапно закончилось сочувствие. В леденящем душу обращении Канепи говорилось: «Украина была единственной страной, которая могла предотвратить войну с Россией, но в итоге зачинщиков конфликта вместо этого сделали героями».
Теннисистка также что-то пробубнила о том, что не хочет разделять людей.
Конечно, сейчас хочется саркастически воскликнуть, повторив старый, хорошо известный афоризм о том, что спортсмен был на тренировке, когда раздавали здравый смысл и мозг.
Полнейшая глупость!
Эстонский дирижер Андрес Мустонен недавно попытался нам объяснить, что он живет в других сферах, где нет смысла обращать внимание на войну, и эта же шайка часто думает, что в войне виноваты американцы и НАТО, а не этот милый Путин, у которого просто «не было выбора», кроме как начать «денацификацию» ужасной Украины.
Решение Кайи поиграть с парой агрессоров (к счастью, они довольно быстро надули щеки) глупо, цинично и абсолютно бесполезно. Нужно быть исключительным дураком, чтобы не понимать, что стремление России вновь вернуться в большой спорт является неотъемлемой частью ее военной пропаганды. Не что иное, как стремление вернуться в соответствие со всем остальным миром, как будто невинные люди в Украине не умирают толпами всё время.
Защита ненавистников
В нашем глобальном обществе активны самые разные люди, которые делятся на группы друзей в соответствии со своими интересами. Филателисты, любители литературы, автолюбители, любители истории и так далее. И, конечно же, спортсмены и спортсменки. Занимаются своим делом, пусть занимаются своим. Очень хорошо.
Но надо сказать, что есть также группы, чей главный интерес - сеять ненависть и вражду, видеть себя или свою расу или страну выше других. Нацисты, коммунисты, Ку-клукс-клан и так далее. Именно в последние десятилетия в эти ряды ворвались российские ультранационалисты. И именно из рядов тамошних спортсменов и спортсменок мы слышим возмущенные возгласы о том, что их обижают или «запрещают». И всё из-за какой-то бессмысленной и злобной «маленькой страны» Украины, которая ненавидит добрых русских и не хочет с ними дружить.
У Канепи по-прежнему передозировка
Ты знаешь, Кайя! Иди-ка ты в задницу. На полном серьезе. Если вы думаете, что эту войну могла предотвратить Украина, то вы просто тупица. Войну нельзя предотвратить, когда одна сторона решила начать агрессию. Единственный способ предотвратить войну - это уступить во всем, позволить оккупировать свою страну и добровольно подчиниться диктатуре агрессора.
Ты знаешь, Кайя! Иди-ка ты в задницу. На полном серьезе. Если ты думаешь, что эту войну могла предотвратить Украина, то ты просто тупица.
Украина этого не делала. Поэтому обвинять Украину в продолжающейся войне глупо, идиотично и непристойно.
Но вы, Кайя, защищаете российских спортсменов, защищаете государство-убийцу, оправдываете военные преступления.
Теперь вы обрушили на спорт шквал пуль, которые попадут даже в тех спортсменов, которые способны ясно видеть вещи. Жаль.
Так что, еще раз: иди в задницу, Канепи. Даже если у тебя передозировка, это не оправдание для того, чтобы бросаться на линию огня в защиту системы, единственное желание и страсть которой - уничтожить своих соседей.
Отвратительно.
Контекст
По словам увлекающегося теннисом политика Валдо Рандпере, он долгое время объяснял Кайе Канепи, что Россия вторглась в Украину и является агрессором, но бывшая долгое время лучшей теннисисткой Эстонии Канепи в начале прошлой недели решила принять участие в парном турнире в Страсбурге с российской теннисисткой Ангелиной Габуевой, за что подверглась широкой критике в Эстонии.
Решение Кайи Канепи (76-я ракетка WTA) осудили президент Олимпийского комитета Эстонии (ЭОК) Урмас Сыырумаа и генеральный секретарь Сийм Суклес. Этот поступок также осудил генеральный секретарь Федерации тенниса Аллар Хинт.