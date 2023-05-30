ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что случилось? С летней террасы Postimees шел дым, суетился народ

Эта программа выходит в формате новостного тележурнала, где серьезные новости подаются в более игривой форме, а также эфир наполнен различными репортажами с летних фестивалей из разных уголков Эстонии. Журналисты очень часто именно летом активно ездят по стране, показывая сотням тысячам телезрителей то, как живут наши соотечественники.

В этот раз открытие нового сезона Suvereporter выпало на 29 мая. Несмотря на весьма скверную для этого времени года погоду, сотрудники смогли насладиться совместным проведением досуга и пожарить шашлыки. На балконе легендарного эстонского медиаконцерна в этот день было людно и дымно, шумно и вкусно.